Переговоры Зеленского с лидерами ЕС в Берлине — присоединятся ли представители США и НАТО

Представители США были приглашены к участию в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом лидеров стран ЕС, которые пройдут сегодня в Берлине. Также присоединится генсек НАТО Марк Рютте.
Главные тезисы
- Переговоры в Берлине между Зеленским и лидерами ЕС с участием представителей США и НАТО.
- Цель переговоров - обсуждение мирного плана по Украине и привлечение ключевых международных партнеров.
- Представители ЕС, США и НАТО подтверждают значительный прогресс в мирных переговорах.
США и Генсек НАТО присоединятся к "мирным переговорам" в Берлине
По словам спикера немецкого правительства, представителей США также пригласили присоединиться к переговорам, которые запланированы на вечер с участием Зеленского и лидеров европейских стран.
Отдельно заместитель главного представителя Европейской комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также посетит берлинские переговоры в этот вечер.
Таким образом, участие ключевых международных партнеров Украины в переговорах в Берлине было официально подтверждено.
Напомним, на прошлой неделе медиа сообщали, что 15 декабря в Берлине должна пройти встреча европейских лидеров, в том числе премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны планируют обсудить мирный план по Украине.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-