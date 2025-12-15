Переговоры Зеленского с лидерами ЕС в Берлине — присоединятся ли представители США и НАТО

Представители США были приглашены к участию в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом лидеров стран ЕС, которые пройдут сегодня в Берлине. Также присоединится генсек НАТО Марк Рютте.

США и Генсек НАТО присоединятся к "мирным переговорам" в Берлине

По словам спикера немецкого правительства, представителей США также пригласили присоединиться к переговорам, которые запланированы на вечер с участием Зеленского и лидеров европейских стран.

Кроме того, НАТО подтвердило, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прибудет в Берлин для участия в переговорах. Соответствующее подтверждение появилось в последние минуты. Поделиться

Отдельно заместитель главного представителя Европейской комиссии Улоф Гилл подтвердил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также посетит берлинские переговоры в этот вечер.

Таким образом, участие ключевых международных партнеров Украины в переговорах в Берлине было официально подтверждено.

Напомним, на прошлой неделе медиа сообщали, что 15 декабря в Берлине должна пройти встреча европейских лидеров, в том числе премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны планируют обсудить мирный план по Украине.