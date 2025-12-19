"Мирный план" Трампа. Украина и США проведут новый раунд переговоров

Украинские и американские чиновники сегодня проведут новый раунд переговоров. В обсуждениях теперь участвуют и европейские партнеры.

Украина и США проведут новый раунд мирных переговоров

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что вместе с генерал-лейтенантом, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет сегодня новый раунд консультаций с американской стороной.

В этот формат, по приглашению американской стороны, привлечены также европейские партнеры. Спасибо США за координацию, позволяющую сохранять общее видение и двигаться согласованно. Рустем Умеров Секретарь СНБО Украины

По словам секретаря СНБО, у Украины конструктивное настроение. В частности, были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами. Идет подготовка к дальнейшим разговорам с американскими чиновниками.

Умеров добавил, что доложит президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций.