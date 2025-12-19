"Мирный план" Трампа. Украина и США проведут новый раунд переговоров

Украинские и американские чиновники сегодня проведут новый раунд переговоров. В обсуждениях теперь участвуют и европейские партнеры.
Главные тезисы
- Украина и США приступили к новому этапу переговоров в рамках “мирного плана” Трампа.
- Основная цель переговоров - обеспечить надежную и долгосрочную безопасность Украины.
- Совместная работа украинских, американских и европейских чиновников направлена на сохранение общего видения и согласованной стратегии.
Украина и США проведут новый раунд мирных переговоров
Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Он рассказал, что вместе с генерал-лейтенантом, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым начнет сегодня новый раунд консультаций с американской стороной.
По словам секретаря СНБО, у Украины конструктивное настроение. В частности, были проведены предварительные консультации с европейскими коллегами. Идет подготовка к дальнейшим разговорам с американскими чиновниками.
Умеров добавил, что доложит президенту Владимиру Зеленскому об итогах консультаций.
Действуем четко в соответствии с определенными президентом приоритетами: безопасность Украины должна быть гарантирована надежно и долгосрочно.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-