Путин цинично отвергает "мирный план" Трампа из 20 пунктов — инсайдеры
Путин цинично отвергает "мирный план" Трампа из 20 пунктов — инсайдеры

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Россия будет добиваться изменений в последнюю версию мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений в отношении ВСУ, а также решения вопросов санкций и своих замороженных активов.

Главные тезисы

  • Москва рассматривает 20-пунктный план, разработанный между Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров.
  • Путин до сих пор не прокомментировал последние предложения по мирному плану, разработанные в течение недель переговоров с участием чиновников США, Украины и РФ.
  • РФ "обеспокоена гарантиями от грядущего расширения военного альянса НАТО на восток и нейтральным статусом Украины, если она присоединится к ЕС".

Путин недоволен новой версией "мирного плана" Трампа

Источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что РФ рассматривает нынешний мирный план как "отправную точку".

Москва рассматривает 20-пунктный план, разработанный между Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров, на фоне того, как в нем отсутствуют важные для России положения, и он не отвечает на многие вопросы.

Источник добавил, что страна-агрессорка рассматривает текущий документ "как достаточно типичный украинский план" и намерен "изучить его с холодной головой".

Bloomberg пишет, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировал последние предложения по мирному плану, разработанные в течение недель переговоров с участием чиновников США, Украины и РФ.

Хотя Россия не одобрила последнюю версию 20-пунктного плана, она не хочет рисковать оттолкнуть президента США Дональда Трампа, полностью отклонив его.

Издание напоминает слова Трампа, который на этой неделе сообщил, что "переговоры идут хорошо" и что есть шанс заключить соглашение в ближайшее время.

Лицо, близкое к Кремлю, сообщило изданию, что РФ "обеспокоена гарантиями от будущего расширения военного альянса НАТО на восток и нейтральным статусом Украины, если он присоединится к ЕС".

По ее словам, "в плане отсутствуют ограничения, которых стремится Россия по послевоенным вооруженным силам и видам вооружения Киева, и он не дает четких гарантий по поводу статуса русского языка в Украине".

Издание со ссылкой на источник пишет, что страна-агрессорка также хочет "ясности по вопросу отмены санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе".

Кроме того, Bloomberg сообщает о стремлении РФ получить от Украины все территории на востоке Донбасса, которую российские войска не смогли оккупировать в течение почти четырех лет войны.

Издание отмечает, что Украина отклоняет это требование из-за опасений того, что потеря укрепленной территории сделает ее уязвимой к новому нападению РФ.

