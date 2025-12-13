"Мирный план" Трампа. Инсайдеры узнали подробности обновленной Украиной версии

В обновленной версии мирного плана США, который Украина передала Вашингтону, исключается требование передать Донбасс российскому режиму. Также Украина исключила требование отказаться от вступления в НАТО.
Главные тезисы
- Украина отклонила требование передать Донбасс российскому режиму и отказаться от вступления в НАТО в обновленной версии мирного плана Трампа.
- Украина требует правовых гарантий защиты от грядущей агрессии России и не доверяет обещаниям без конкретных документов, учитывая уроки Будапештского меморандума.
- Обновленный план Украины исключил неприемлемые для Киева моменты, что делает его неприемлемым для России и потенциально для Кремля.
Инсайдеры узнали подробности обновленного Украиной "мирного плана" Трампа
Обновленная версия документа, которую подготовила Украина, состоит из 20 пунктов. Из него выбросили большинство моментов, которые были неприемлемы для Киева и открыто отвечали интересам российского режима, что потенциально сделало план неприемлемым уже для Кремля.
Украина требует правовых гарантий защиты от грядущей агрессии России. В частности, предлагается утвердить эти гарантии в Конгрессе США, чтобы сделать их обязательными к выполнению любым американским президентом.
Украина достаточно обучена уроками Будапештского меморандума и не собирается доверять США "на слово".
Из предложения изъяты части начального плана Трампа, которые пересекали границы, разрешенные Украиной... Украина должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которыми, согласно плану Трампа, она должна уступить.
Еще одно важное изменение — Украина исключает требование США отказаться от вступления в НАТО. Потенциально это делает план Украины неприемлемым для России, которая не только хочет оккупировать больше украинской территории, но и повредить Киеву вступить в Альянс.
Ожидается, что дальнейшие переговоры, в том числе по украинской версии мирного плана, продолжатся 15 декабря.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-