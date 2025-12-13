"Мирный план" Трампа. Инсайдеры узнали подробности обновленной Украиной версии

В обновленной версии мирного плана США, который Украина передала Вашингтону, исключается требование передать Донбасс российскому режиму. Также Украина исключила требование отказаться от вступления в НАТО.

Инсайдеры узнали подробности обновленного Украиной "мирного плана" Трампа

Обновленная версия документа, которую подготовила Украина, состоит из 20 пунктов. Из него выбросили большинство моментов, которые были неприемлемы для Киева и открыто отвечали интересам российского режима, что потенциально сделало план неприемлемым уже для Кремля.

Украина требует правовых гарантий защиты от грядущей агрессии России. В частности, предлагается утвердить эти гарантии в Конгрессе США, чтобы сделать их обязательными к выполнению любым американским президентом.

Украина достаточно обучена уроками Будапештского меморандума и не собирается доверять США "на слово".

Также Киев не собирается выполнять требования президента США Дональда Трампа, недавно заявившего, что Украина должна отказаться от ряда своих территорий. Лидеры Европы и президент Украины Владимир Зеленский считают, что отказ просто вознаградит российский режим за агрессию. Поделиться

Из предложения изъяты части начального плана Трампа, которые пересекали границы, разрешенные Украиной... Украина должна сохранить контроль над районами на востоке Украины, которыми, согласно плану Трампа, она должна уступить.

Еще одно важное изменение — Украина исключает требование США отказаться от вступления в НАТО. Потенциально это делает план Украины неприемлемым для России, которая не только хочет оккупировать больше украинской территории, но и повредить Киеву вступить в Альянс.

Ожидается, что дальнейшие переговоры, в том числе по украинской версии мирного плана, продолжатся 15 декабря.