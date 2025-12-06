Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером "мирный план" Трампа
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером "мирный план" Трампа

Офис Президента Украины
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем конструктивном разговоре со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Главные тезисы

  • Обсуждены многие аспекты “мирного плана” Трампа, направленные на окончание кровопролития и снятие угрозы третьего вторжения России.
  • Украина готова работать честно с американской стороной для достижения мира и безопасности в регионе.
  • Зеленский выразил благодарность за предметный и конструктивный разговор, подчеркнув важность быстрой договоренности по ключевым вопросам.

Благодарен за очень предметный и конструктивный разговор — Зеленский

Стороны уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом.

Украина настроена работать честно с американской стороной и дальше, чтобы реально принести мир. Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Благодарю Президента Трампа за столь интенсивный подход к переговорам.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что ждет Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом.

Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно подробно поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход — все должно быть способно сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления. Спасибо!

