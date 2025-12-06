Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером "мирный план" Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем конструктивном разговоре со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Главные тезисы
- Обсуждены многие аспекты “мирного плана” Трампа, направленные на окончание кровопролития и снятие угрозы третьего вторжения России.
- Украина готова работать честно с американской стороной для достижения мира и безопасности в регионе.
- Зеленский выразил благодарность за предметный и конструктивный разговор, подчеркнув важность быстрой договоренности по ключевым вопросам.
Благодарен за очень предметный и конструктивный разговор — Зеленский
Стороны уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом.
Зеленский отметил, что ждет Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом.
