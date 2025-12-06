Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером "мирный план" Трампа

Благодарен за очень предметный и конструктивный разговор — Зеленский

Стороны уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом.

Украина настроена работать честно с американской стороной и дальше, чтобы реально принести мир. Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Благодарю Президента Трампа за столь интенсивный подход к переговорам. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что ждет Рустема Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом.