Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером "мирний план" Трампа

Президент України Володимир Зеленський оголосив про свою конструктивну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Головні тези:
- Зеленський провів конструктивну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером стосовно “мирного плану” Трампа.
- Обговорено багато аспектів, які можуть призвести до закінчення кровопролиття та зняття загрози третього вторгнення Росії.
- Україна налаштована працювати чесно з США для досягнення миру та безпеки в регіоні.
Вдячний за дуже предметну та конструктивну розмову — Зеленський
Сторони приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому.
Зеленський зазначив, що чекає Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом.
