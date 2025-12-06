Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером "мирний план" Трампа
Україна
Зеленський обговорив з Віткоффом і Кушнером "мирний план" Трампа

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про свою конструктивну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Головні тези:

  • Зеленський провів конструктивну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером стосовно “мирного плану” Трампа.
  • Обговорено багато аспектів, які можуть призвести до закінчення кровопролиття та зняття загрози третього вторгнення Росії.
  • Україна налаштована працювати чесно з США для досягнення миру та безпеки в регіоні.

Вдячний за дуже предметну та конструктивну розмову — Зеленський

Сторони приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому.

Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що чекає Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом.

Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід — усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови. Дякую!

