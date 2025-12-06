День Збройних Сил України. Зеленський звернувся до воїнів і народу

День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ, який відзначають щорічно 6 грудня. За словами глави держави Володимира Зеленського, саме сьогодні ми вітаємо героїв, які, тримаючи зброю у руках, доводить українську силу та незламність.

Зеленський записав спеціальне звернення у День ЗСУ

Як зазначив президент, саме українські воїни об’єднують наш народ у боротьбі, вдячності, пам’яті і, звісно, об’єднує у великій повазі.

Ця наша повага — не лише в підтримці, молитвах, не лише в донатах і словах, які всі, безумовно, сьогодні напишуть своїм — рідним воїнам, які є в кожного.Ця повага про дещо більше. Вона стала окремим явищем, феноменом нової України. Ця повага стала мистецтвом. І ця повага довкола нас — у наших містах, на наших вулицях і наших будинках. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави нагадав українцям, як важливо знати історію кожного: того, хто захищав рідний Київ, а потім полетів на допомогу в заблокований Маріуполь.