День Збройних Сил України. Зеленський звернувся до воїнів і народу

День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ, який відзначають щорічно 6 грудня. За словами глави держави Володимира Зеленського, саме сьогодні ми вітаємо героїв, які, тримаючи зброю у руках, доводить українську силу та незламність.
Головні тези:
- У своєму зверненні Зеленський наголосив на величезній ролі поваги до українських воїнів.
- Він подякував тим, хто змінив хід свого життя заради захисту батьківщини.
Зеленський записав спеціальне звернення у День ЗСУ
Як зазначив президент, саме українські воїни об’єднують наш народ у боротьбі, вдячності, пам’яті і, звісно, об’єднує у великій повазі.
Глава держави нагадав українцям, як важливо знати історію кожного: того, хто захищав рідний Київ, а потім полетів на допомогу в заблокований Маріуполь.
