У російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів — відео

Нова “бавовна” накрила Росію 6 грудня
Read in English
Джерело:  online.ua

6 грудня у місті Рязань під ударами безпілотників знову опинився місцевий НПЗ. Що важливо розуміти, це сталося уже вдев’яте за останній рік. У місті гриміли гучні вибухи, почалися масштабні пожежі.

Головні тези:

  • Рязанський нафтопереробний завод виробляє різноманітні нафтопродукти і не тільки.
  • Також він залучений до забезпечення повітряно-космічних сил армії РФ.

Нова “бавовна” накрила Росію 6 грудня

За словами очевидців, знову був атакований Рязанський нафтопереробний завод.

З заявою з цього приводу одразу виступив губернатор області Павло Малков.

Він офіційно підтвердив, що в результаті атаки виникли пожежі, а серед цивільного населення постраждалих немає.

За даними Astra, з початку 2025 року це як мінімум 9-та атака на Рязанський НПЗ. Розрахунок базується на власних ексклюзивних даних редакції, OSINT-аналізах та офіційних заявах російської та української влади.

Варто звернути увагу на те, що Рязанський НПЗ з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік входить до переліку найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.

Він активно займається виробництвом бензину А-92/95/98/100, дизелю, реактивного палива ТС-1, скраплених газів та інших продуктів нафтопереробки.

Завод виробляє в середньому 840 тис. тонн авіаційного гасу на рік і задіяний в забезпеченні повітряно-космічних сил армії РФ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Хоче розпочати війну". Британія відреагувала на нові погрози Путіна
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та США розкрили подробиці мирних перемовин
Рустем Умєров
Умєров і Віткофф розкрили деталі переговорів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Київщину й поранила цивільних
ДСНС України
Атака Росії на Київщину - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?