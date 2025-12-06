У російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів — відео

6 грудня у місті Рязань під ударами безпілотників знову опинився місцевий НПЗ. Що важливо розуміти, це сталося уже вдев’яте за останній рік. У місті гриміли гучні вибухи, почалися масштабні пожежі.
Головні тези:
- Рязанський нафтопереробний завод виробляє різноманітні нафтопродукти і не тільки.
- Також він залучений до забезпечення повітряно-космічних сил армії РФ.
Нова “бавовна” накрила Росію 6 грудня
За словами очевидців, знову був атакований Рязанський нафтопереробний завод.
З заявою з цього приводу одразу виступив губернатор області Павло Малков.
Він офіційно підтвердив, що в результаті атаки виникли пожежі, а серед цивільного населення постраждалих немає.
Варто звернути увагу на те, що Рязанський НПЗ з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік входить до переліку найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.
Він активно займається виробництвом бензину А-92/95/98/100, дизелю, реактивного палива ТС-1, скраплених газів та інших продуктів нафтопереробки.
