Росія масовано атакувала Київщину й поранила цивільних

ДСНС України
Атака Росії на Київщину - що відомо

Протягом ночі 6 грудня Київська область знову потрапила під комбінований ракетно-дроновий удар російських загарбників. Згідно з останніми даними, щонайменше троє місцевих мешканців були поранені.

Головні тези:

  • У с. Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі.
  • У м. Фастів виникли пожежі  та руйнація на території залізничного вокзалу  та  моторно — вагонного депо.

Атака Росії на Київщину — що відомо

Як повідомляла Київська ОВА, російські загарбники здійснювали масовану атаку на регіон дронами та ракетами.

Ворог бив по мирним населеним пунктам області.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки троє людей зазнали поранень.

У Вишгородському районі жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Окрім того, наголошується, що ще одна цивільна 40 років отримала рвану рану щоки, їй надали допомогу на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранений чоловік 1983 року народження, у нього рвана рана лівої гомілки.

Ворожа атака продовжується. Прошу всіх жителів області залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких, — заявив керівник КОВА Микола Калашник.

Як повідомляє ДСНС України, наразі триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу.

Умєров і Віткофф розкрили деталі переговорів

