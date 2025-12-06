Росія масовано атакувала Київщину й поранила цивільних

Протягом ночі 6 грудня Київська область знову потрапила під комбінований ракетно-дроновий удар російських загарбників. Згідно з останніми даними, щонайменше троє місцевих мешканців були поранені.
Головні тези:
- У с. Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі.
- У м. Фастів виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно — вагонного депо.
Атака Росії на Київщину — що відомо
Як повідомляла Київська ОВА, російські загарбники здійснювали масовану атаку на регіон дронами та ракетами.
Ворог бив по мирним населеним пунктам області.
Згідно з останніми даними, внаслідок атаки троє людей зазнали поранень.
Окрім того, наголошується, що ще одна цивільна 40 років отримала рвану рану щоки, їй надали допомогу на місці, без госпіталізації.
У Фастові поранений чоловік 1983 року народження, у нього рвана рана лівої гомілки.
Як повідомляє ДСНС України, наразі триває ліквідація наслідків масованого ворожого обстрілу.
