Россия массированно атаковала Киевщину и ранила гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

ДСНС Украины
Read in English
Читати українською

В ночь 6 декабря Киевская область снова попала под комбинированный ракетно-дроновый удар российских захватчиков. Согласно последним данным, по меньшей мере трое местных жителей были ранены.

Главные тезисы

  • В с. Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания.
  • В г. Фастов возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

Как сообщала Киевская ОВА, российские захватчики совершали массированную атаку на регион дронами и ракетами.

Враг бил по мирным населенным пунктам области.

Согласно последним данным, в результате атаки три человека получили ранения.

В Вышгородском районе женщина 1979 года госпитализирована в местную больницу. У нее обломочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Кроме того, указано, что еще одна гражданская 40 лет получила рваную рану щеки, ей оказали помощь на месте, без госпитализации.

В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения, у него рваная рана левой голени.

Вражеская атака продолжается. Прошу всех жителей области оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких, — заявил руководитель КОВА Николай Калашник.

Как сообщает ГСЧС Украины, продолжается ликвидация последствий массированного вражеского обстрела.

Умеров и Виткофф раскрыли детали переговоров

