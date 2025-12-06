Россия массированно атаковала Киевщину и ранила гражданских

В ночь 6 декабря Киевская область снова попала под комбинированный ракетно-дроновый удар российских захватчиков. Согласно последним данным, по меньшей мере трое местных жителей были ранены.
Главные тезисы
- В с. Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания.
- В г. Фастов возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.
Атака России на Киевщину — что известно
Как сообщала Киевская ОВА, российские захватчики совершали массированную атаку на регион дронами и ракетами.
Враг бил по мирным населенным пунктам области.
Согласно последним данным, в результате атаки три человека получили ранения.
Кроме того, указано, что еще одна гражданская 40 лет получила рваную рану щеки, ей оказали помощь на месте, без госпитализации.
В Фастове ранен мужчина 1983 года рождения, у него рваная рана левой голени.
Как сообщает ГСЧС Украины, продолжается ликвидация последствий массированного вражеского обстрела.
