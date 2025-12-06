В российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов — видео

6 декабря в городе Рязань под ударами беспилотников снова оказался местный НПЗ. Что важно понимать, это произошло уже в девятый раз за последний год. В городе гремели громкие взрывы, начались масштабные пожары.

Новая "бавовна" накрыла Россию 6 декабря

По словам очевидцев, снова был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

С заявлением на этот счет сразу выступил губернатор области Павел Малков.

Он официально подтвердил, что в результате атаки возникли пожары, а среди гражданского населения пострадавших нет.

По данным Astra, с начала 2025 года это как минимум 9-я атака на Рязанский НПЗ. Расчет базируется на собственных эксклюзивных данных редакции, OSINT-анализах и официальных заявлениях российских и украинских властей. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн. тонн нефти в год входит в перечень крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки.

Он активно занимается производством бензина А-92/95/98/100, дизеля, реактивного топлива ТС-1, сжиженных газов и других продуктов переработки нефти.