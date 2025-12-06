В российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов — видео

6 декабря в городе Рязань под ударами беспилотников снова оказался местный НПЗ. Что важно понимать, это произошло уже в девятый раз за последний год. В городе гремели громкие взрывы, начались масштабные пожары.
Главные тезисы
- Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит всевозможные нефтепродукты и не только.
- Также он вовлечен в обеспечение воздушно-космических сил армии РФ.
Новая "бавовна" накрыла Россию 6 декабря
По словам очевидцев, снова был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
С заявлением на этот счет сразу выступил губернатор области Павел Малков.
Он официально подтвердил, что в результате атаки возникли пожары, а среди гражданского населения пострадавших нет.
Следует обратить внимание на то, что Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн. тонн нефти в год входит в перечень крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессорки.
Он активно занимается производством бензина А-92/95/98/100, дизеля, реактивного топлива ТС-1, сжиженных газов и других продуктов переработки нефти.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-