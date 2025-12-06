День Вооруженных сил Украины. Зеленский обратился к воинам и народу

День Вооруженных сил Украины – праздничный день в честь ВСУ, который отмечают ежегодно 6 декабря. По словам главы государства Владимира Зеленского, именно сегодня мы поздравляем героев, которые, держа оружие в руках, доказывают украинскую силу и несокрушимость.
Главные тезисы
- В своем обращении Зеленский отметил огромную роль уважения к украинским воинам.
- Он поблагодарил тех, кто изменил ход своей жизни ради защиты отечества.
Зеленский записал специальное обращение в День ВСУ
Как отметил президент, именно украинские воины объединяют наш народ в борьбе, благодарности, памяти и, конечно, объединяют в большом уважении.
Глава государства напомнил украинцам, как важно знать историю каждого: того, кто защищал родной Киев, а затем улетел на помощь в заблокированный Мариуполь.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-