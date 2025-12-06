День Вооруженных сил Украины. Зеленский обратился к воинам и народу

День Вооруженных сил Украины – праздничный день в честь ВСУ, который отмечают ежегодно 6 декабря. По словам главы государства Владимира Зеленского, именно сегодня мы поздравляем героев, которые, держа оружие в руках, доказывают украинскую силу и несокрушимость.

Зеленский записал специальное обращение в День ВСУ

Как отметил президент, именно украинские воины объединяют наш народ в борьбе, благодарности, памяти и, конечно, объединяют в большом уважении.

Это наше уважение — не только в поддержке, молитвах, не только в донатах и словах, которые все, безусловно, сегодня напишут своим — родным воинам, которые есть у каждого. Это уважение несколько больше. Оно стала отдельным явлением, феноменом новой Украины. Это уважение стало искусством. И это уважение вокруг нас — в наших городах, на наших улицах и наших домах. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства напомнил украинцам, как важно знать историю каждого: того, кто защищал родной Киев, а затем улетел на помощь в заблокированный Мариуполь.