"Мирний план" Трампа. Інсайдери дізналися подробиці оновленої Україною версії

В оновленій версії мирного плану США, який Україна передала Вашингтону, відкидається вимога передати Донбас російському режиму. Також Україна відкинула вимогу відмовитися від вступу до НАТО.

Інсайдери дізналися подробиці оновленого Україною “мирного плану” Трампа

Видання зазначає, що оновлена версія документа, яку підготувала Україна, складається з 20 пунктів. З нього викинули більшість моментів, які були неприйнятні для Києва та відкрито відповідали інтересам російського режиму — що потенційно зробило план неприйнятним вже для Кремля.

Україна вимагає правових гарантій захисту від майбутньої агресії Росії. Зокрема пропонується затвердити ці гарантії у Конгресі США, щоб зробити їх обов'язковими до виконання будь-яким американським президентом.

Україна достатньо навчена уроками Будапештського меморандуму та не збирається довіряти США "на слово".

Також Київ не збирається виконувати вимоги президента США Дональда Трампа, який нещодавно заявив, що Україна повинна відмовитися від низки своїх територій. Лідери Європи та президент України Володимир Зеленський вважають, що відмова просто винагородить російський режим за агресію. Поширити

З пропозиції вилучено частини початкового плану Трампа, які перетинали межі, дозволені Україною... Україна повинна зберегти контроль над районами на сході України, якими, згідно з планом Трампа, вона мала б поступитися.

Ще одна важлива зміна — Україна відкидає вимогу США відмовитися від вступу до НАТО. Потенційно це робить план України неприйнятним для Росії, яка не тільки хоче окупувати якнайбільше української території, але й зашкодити Києву вступити до Альянсу.

Очікується, що подальші переговори, в тому числі щодо української версії мирного плану, продовжаться 15 грудня.