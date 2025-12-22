"Мирный план" Трампа. Вэнс раскрыл результаты встречи представителей США и РФ

22 декабря, по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами, был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.
Главные тезисы
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия достигнут мирного урегулирования.
- Вэнс отметил прогресс, когда стороны полностью рассмотрели пункты "мирного плана".
Вэнс объявил о прорыве в переговорах по Украине делегаций США и РФ
По словам вице-президента США Джей Ди Венса, американские переговорщики предоставили ему обновленную информацию по диалогу с российской стороной.
Вэнс заявил, что ключевой проблемой переговоров остается вопрос территорий, в частности Донецкой области.
Кроме этого, по его словам, на переговорах обсуждаются и другие вопросы, в частности, контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Кто контролирует [Запорожскую] ядерную установку? Может ли он быть совместно контролируемым? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?
Также, по его словам, стороны поднимают гуманитарные вопросы, статус этнических россиян и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ, а также вопросы восстановления.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-