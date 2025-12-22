"Мирный план" Трампа. Вэнс раскрыл результаты встречи представителей США и РФ

22 декабря, по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами, был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.

Вэнс объявил о прорыве в переговорах по Украине делегаций США и РФ

По словам вице-президента США Джей Ди Венса, американские переговорщики предоставили ему обновленную информацию по диалогу с российской стороной.

Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Так что прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, состоит в том, что все вопросы действительно вынесены на поверхность. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Вэнс заявил, что ключевой проблемой переговоров остается вопрос территорий, в частности Донецкой области.

Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частно признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донецк — но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Так что эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах — эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал.

Кроме этого, по его словам, на переговорах обсуждаются и другие вопросы, в частности, контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Кто контролирует [Запорожскую] ядерную установку? Может ли он быть совместно контролируемым? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?

Также, по его словам, стороны поднимают гуманитарные вопросы, статус этнических россиян и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ, а также вопросы восстановления.