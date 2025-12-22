"Мирний план" Трампа. Венс розкрив результати зустрічі представників США та РФ

22 грудня, за підсумками консультацій між Сполученими Штатами та Росією у Маямі, було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України.
Головні тези:
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс не впевнений, що Україна та Росія досягнуть мирного врегулювання.
- Венс наголосив на прогресі, коли сторони повністю розглянули пункти “мирного плану”.
Венс оголосив про прорив у перемовинах щодо України делегацій США та РФ
За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, американські переговірники надали йому оновлену інформацію щодо діалогу з російською стороною.
Венс заявив, що ключовою проблемою переговорів залишається питання територій, зокрема Донецької області.
Окрім цього, за його словами, на переговорах обговорюються й інші питання, зокрема контроль над Запорізькою атомною електростанцією.
Хто контролює [Запорізьку] ядерну установку? Чи може вона бути спільно контрольованою? Чи повинна вона контролюватися однією чи кількома сторонами?
Також, за його словами, сторони порушують гуманітарні питання, статус етнічних росіян та українців, які залишаються на окупованих територіях або у РФ, а також питання відновлення.
