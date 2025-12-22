"Мирний план" Трампа. Венс розкрив результати зустрічі представників США та РФ
"Мирний план" Трампа. Венс розкрив результати зустрічі представників США та РФ

Венс
Джерело:  online.ua

22 грудня, за підсумками консультацій між Сполученими Штатами та Росією у Маямі, було зафіксовано прорив у перемовинах щодо України.

Головні тези:

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс не впевнений, що Україна та Росія досягнуть мирного врегулювання.
  • Венс наголосив на прогресі, коли сторони повністю розглянули пункти “мирного плану”.

Венс оголосив про прорив у перемовинах щодо України делегацій США та РФ

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, американські переговірники надали йому оновлену інформацію щодо діалогу з російською стороною.

Сьогодні вранці я отримав оновлену інформацію від наших перемовників. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесені на поверхню.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Венс заявив, що ключовою проблемою переговорів залишається питання територій, зокрема Донецької області.

Я думаю, що росіяни справді хочуть територіального контролю над Донецьком. Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, [навіть] коли вони приватно визнають, що зрештою вони, ймовірно, втратять Донецьк — але, знаєте, зрештою: це може бути через 12 місяців, може бути й довше. Тож ця територіальна поступка є значною затримкою в переговорах — ця жахлива територіальна поступка, я б сказав.

Окрім цього, за його словами, на переговорах обговорюються й інші питання, зокрема контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Хто контролює [Запорізьку] ядерну установку? Чи може вона бути спільно контрольованою? Чи повинна вона контролюватися однією чи кількома сторонами?

Також, за його словами, сторони порушують гуманітарні питання, статус етнічних росіян та українців, які залишаються на окупованих територіях або у РФ, а також питання відновлення.

Ми досягли прогресу, але, сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Є велика ймовірність і того, і іншого.

