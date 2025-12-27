"У нього нічого немає". Трамп цинічно знецінив пропозицію Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"У нього нічого немає". Трамп цинічно знецінив пропозицію Зеленського

Трамп
Джерело:  Politico

Президент США Дональд Трамп не приховує, що скептично ставиться до пропозицій українського Володимира Зеленського стосовно удосконалення "мирної угоди". Попри це, очільник Білого дому розраховує на продуктивну зустрічі зі своїм колегою 28 грудня.

Головні тези:

  • Трамп надіється, що він зможе провести зі Зеленським продуктивну зустріч.
  • Також президент США анонсував переговори з Путіним.

Трамп не поспішає розглядати пропозиції Зеленського

За попередніми даними, президенти України та США проведуть перемовини у Флориді 28 грудня.

Саме туди Володимир Зеленський привезе з собою оновлений план миру який наразі налічує 20 пунктів.

Окрім того, вказаного, що у центрі уваги сторін будуть майбутні гарантії безпеки Україні з боку США.

Попри це, очільник Білого дому у розмовах з журналістами не приховує свою байдужість до останньої пропозиції Зеленського і не поспішає її підтримувати.

У нього (Зеленського — ред.) нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому плекає надію на те, що у нього з українським лідером буде дійсно продуктивна та успішна зустріч:

Я думаю, що з ним (Зеленським. — Ред.) все мине добре. Я думаю, що все буде добре з Путіним.

Трамп офіційно підтвердив, що планує поговорити з російським диктатором незабаром — “скільки захоче".

Поширити

Як вам таке?

