"У него ничего нет". Трамп цинично обесценил предложение Зеленского

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что скептически относится к предложениям украинского Владимира Зеленского по усовершенствованию "мирного соглашения". Несмотря на это, глава Белого дома рассчитывает на продуктивную встречу со своим коллегой 28 декабря.
Главные тезисы
- Трамп надеется, что он сможет провести с Зеленским продуктивную встречу.
- Также президент США анонсировал переговоры с Путиным.
Трамп не спешит рассматривать предложения Зеленского
По предварительным данным, президенты Украины и США проведут переговоры во Флориде 28 декабря.
Именно туда Владимир Зеленский привезет с собой обновленный план мира, который насчитывает 20 пунктов.
Кроме того, указано, что в центре внимания сторон будут будущие гарантии безопасности для Украины со стороны США.
Несмотря на это, глава Белого дома в разговорах с журналистами не скрывает свое безразличие к последнему предложению Зеленского и не спешит его поддерживать.
Глава Белого дома питает надежду на то, что у него с украинским лидером будет действительно продуктивная и успешная встреча:
Трамп официально подтвердил, что планирует поговорить с российским диктатором в скором времени — "сколько захочет".
