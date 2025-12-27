"У него ничего нет". Трамп цинично обесценил предложение Зеленского

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что скептически относится к предложениям украинского Владимира Зеленского по усовершенствованию "мирного соглашения". Несмотря на это, глава Белого дома рассчитывает на продуктивную встречу со своим коллегой 28 декабря.

Трамп не спешит рассматривать предложения Зеленского

По предварительным данным, президенты Украины и США проведут переговоры во Флориде 28 декабря.

Именно туда Владимир Зеленский привезет с собой обновленный план мира, который насчитывает 20 пунктов.

Кроме того, указано, что в центре внимания сторон будут будущие гарантии безопасности для Украины со стороны США.

Несмотря на это, глава Белого дома в разговорах с журналистами не скрывает свое безразличие к последнему предложению Зеленского и не спешит его поддерживать.

У него (Зеленского — ред.) ничего нет, пока я не одобрю это. Поэтому посмотрим, что у него есть. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома питает надежду на то, что у него с украинским лидером будет действительно продуктивная и успешная встреча:

Я думаю, что с ним (Зеленским. — Ред.) все пройдет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным. Поделиться

Трамп официально подтвердил, что планирует поговорить с российским диктатором в скором времени — "сколько захочет".