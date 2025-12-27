"У него ничего нет". Трамп цинично обесценил предложение Зеленского
"У него ничего нет". Трамп цинично обесценил предложение Зеленского

Трамп не спешит рассматривать предложения Зеленского
Читати українською
Источник:  Politico

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что скептически относится к предложениям украинского Владимира Зеленского по усовершенствованию "мирного соглашения". Несмотря на это, глава Белого дома рассчитывает на продуктивную встречу со своим коллегой 28 декабря.

Главные тезисы

  • Трамп надеется, что он сможет провести с Зеленским продуктивную встречу.
  • Также президент США анонсировал переговоры с Путиным.

Трамп не спешит рассматривать предложения Зеленского

По предварительным данным, президенты Украины и США проведут переговоры во Флориде 28 декабря.

Именно туда Владимир Зеленский привезет с собой обновленный план мира, который насчитывает 20 пунктов.

Кроме того, указано, что в центре внимания сторон будут будущие гарантии безопасности для Украины со стороны США.

Несмотря на это, глава Белого дома в разговорах с журналистами не скрывает свое безразличие к последнему предложению Зеленского и не спешит его поддерживать.

У него (Зеленского — ред.) ничего нет, пока я не одобрю это. Поэтому посмотрим, что у него есть.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома питает надежду на то, что у него с украинским лидером будет действительно продуктивная и успешная встреча:

Я думаю, что с ним (Зеленским. — Ред.) все пройдет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным.

Трамп официально подтвердил, что планирует поговорить с российским диктатором в скором времени — "сколько захочет".

Трамп верит, что скоро завершит российско-украинскую войну
Зеленский
