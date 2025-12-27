Україна та США близькі до кульмінації у мирних перемовинах

Згідно з даними видання Financial Times, зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа 28 грудня стане кульмінацією інтенсивного мирного процесу для завершення загарбницької війни Росії проти України.
Головні тези:
- Зеленський вирушить до Трампа, щоб владнати усі можливі розбіжності.
- Головним викликом для України та США залишається Росія та її небажання завершувати війну.
Зеленський і Трамп налаштовані розставити всі крапки над “і”
На те, що під час переговорів 28 грудня буде багато чого вирішуватися, натякнув сам президент України.
Нещодавно глава держав офіційно підтвердив, що оновлений мирний план, який налічує 20-пунктів, "значною мірою відображає спільну українсько-американську позицію".
Попри це, Володимир Зеленський додав, що документ усе ще містить положення, з якими Київ не погоджується.
Український лідер налаштований детально обговорити з американським колегою чутливі питання, щоб врешті-решт відшукати компроміс.
Дональд Трамп не приховує, що поки скептично ставиться до нових пропозицій Володимира Зеленського:
І Україна, і США чудово розуміють, що мають шанс домовитися між собою, однак змусити Росію пристати на мирну угоду — досі головний виклик у цьому питанні.
