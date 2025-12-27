Україна та США близькі до кульмінації у мирних перемовинах
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна та США близькі до кульмінації у мирних перемовинах

Зеленський і Трамп
Read in English
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа 28 грудня стане кульмінацією інтенсивного мирного процесу для завершення загарбницької війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Зеленський вирушить до Трампа, щоб владнати усі можливі розбіжності.
  • Головним викликом для України та США залишається Росія та її небажання завершувати війну.

Зеленський і Трамп налаштовані розставити всі крапки над “і”

На те, що під час переговорів 28 грудня буде багато чого вирішуватися, натякнув сам президент України.

Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Нещодавно глава держав офіційно підтвердив, що оновлений мирний план, який налічує 20-пунктів, "значною мірою відображає спільну українсько-американську позицію".

Попри це, Володимир Зеленський додав, що документ усе ще містить положення, з якими Київ не погоджується.

Український лідер налаштований детально обговорити з американським колегою чутливі питання, щоб врешті-решт відшукати компроміс.

Дональд Трамп не приховує, що поки скептично ставиться до нових пропозицій Володимира Зеленського:

У нього (Зеленського — ред.) нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має.

І Україна, і США чудово розуміють, що мають шанс домовитися між собою, однак змусити Росію пристати на мирну угоду — досі головний виклик у цьому питанні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті героїчно загинув командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін
командир РДК Денис "WhiteRex" Капустін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського та Трампа — в ЄС почалася паніка
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"У нього нічого немає". Трамп цинічно знецінив пропозицію Зеленського
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?