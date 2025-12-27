Україна та США близькі до кульмінації у мирних перемовинах

Згідно з даними видання Financial Times, зустріч українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа 28 грудня стане кульмінацією інтенсивного мирного процесу для завершення загарбницької війни Росії проти України.

Зеленський і Трамп налаштовані розставити всі крапки над “і”

На те, що під час переговорів 28 грудня буде багато чого вирішуватися, натякнув сам президент України.

Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні! Володимир Зеленський Президент України

Нещодавно глава держав офіційно підтвердив, що оновлений мирний план, який налічує 20-пунктів, "значною мірою відображає спільну українсько-американську позицію".

Попри це, Володимир Зеленський додав, що документ усе ще містить положення, з якими Київ не погоджується.

Український лідер налаштований детально обговорити з американським колегою чутливі питання, щоб врешті-решт відшукати компроміс.

Дональд Трамп не приховує, що поки скептично ставиться до нових пропозицій Володимира Зеленського:

У нього (Зеленського — ред.) нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має.

І Україна, і США чудово розуміють, що мають шанс домовитися між собою, однак змусити Росію пристати на мирну угоду — досі головний виклик у цьому питанні.