Украина и США близки к кульминации в мирных переговорах

Согласно данным издания Financial Times, встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 декабря станет кульминацией интенсивного мирного процесса для завершения захватнической войны России против Украины.

Зеленский и Трамп настроены расставить все точки над "i"

На то, что во время переговоров 28 декабря многое будет решаться, намекнул сам президент Украины.

Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине! Владимир Зеленский Президент Украины

Недавно глава государств официально подтвердил, что обновленный мирный план, насчитывающий 20 пунктов, "в значительной степени отражает общую украинско-американскую позицию".

Несмотря на это, Владимир Зеленский добавил, что документ все еще содержит положения, с которыми Киев не согласен.

Украинский лидер настроен подробно обсудить с американским коллегой чувствительные вопросы, чтобы в конце концов найти компромисс.

Дональд Трамп не скрывает, что пока скептически относится к новым предложениям Владимира Зеленского:

У него (Зеленского — ред.) ничего нет, пока я не одобрю это. Поэтому посмотрим, что у него есть. Поделиться

И Украина, и США прекрасно понимают, что у них есть шанс договориться между собой, однако заставить Россию принять мирное соглашение — до сих пор главный вызов в этом вопросе.