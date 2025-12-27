Украина и США близки к кульминации в мирных переговорах
Зеленский и Трамп настроены расставить все точки над "i"
Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 28 декабря станет кульминацией интенсивного мирного процесса для завершения захватнической войны России против Украины.

  • Зеленский отправится к Трампу, чтобы уладить все возможные разногласия.
  • Главным вызовом для Украины и США остается Россия и ее нежелание завершать войну.

На то, что во время переговоров 28 декабря многое будет решаться, намекнул сам президент Украины.

Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года. Слава Украине!

Президент Украины

Недавно глава государств официально подтвердил, что обновленный мирный план, насчитывающий 20 пунктов, "в значительной степени отражает общую украинско-американскую позицию".

Несмотря на это, Владимир Зеленский добавил, что документ все еще содержит положения, с которыми Киев не согласен.

Украинский лидер настроен подробно обсудить с американским коллегой чувствительные вопросы, чтобы в конце концов найти компромисс.

Дональд Трамп не скрывает, что пока скептически относится к новым предложениям Владимира Зеленского:

У него (Зеленского — ред.) ничего нет, пока я не одобрю это. Поэтому посмотрим, что у него есть.

И Украина, и США прекрасно понимают, что у них есть шанс договориться между собой, однако заставить Россию принять мирное соглашение — до сих пор главный вызов в этом вопросе.

