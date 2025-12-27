Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, встречи украинской и американской переговорных команд дали США возможность лучше понять "красные линии" официального Киева в вопросе уступок для завершения войны.

Команда Трампа смогла лучше понять позицию Украины

Как отметил глава государства, встречи его команды с американскими переговорщиками — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером — действительно дали возможность добиться значительного прогресса во многих вопросах.

Наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и по гарантиям безопасности (безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности), и какие они нам нужны; относительно рисков договоренности с "русскими", потому что они сегодня могут быть, а завтра могут уже не работать; и относительно того, если честно, какой наш народ. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, в "сенситивные вопросы" — прежде всего речь идет о территориях и контроле над Запорожской АЭС — команда Дональда Трампа теперь погружена гораздо глубже.