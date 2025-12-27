Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США

Зеленский
Read in English
Читати українською

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, встречи украинской и американской переговорных команд дали США возможность лучше понять "красные линии" официального Киева в вопросе уступок для завершения войны.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил значимость переговоров с командой Трампа.
  • Новые судьбоносные переговоры пройдут уже 28 декабря.

Команда Трампа смогла лучше понять позицию Украины

Как отметил глава государства, встречи его команды с американскими переговорщиками — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером — действительно дали возможность добиться значительного прогресса во многих вопросах.

Наши встречи помогли им в понимании многих деталей: и по гарантиям безопасности (безусловно, юридической поддержки этих гарантий безопасности), и какие они нам нужны; относительно рисков договоренности с "русскими", потому что они сегодня могут быть, а завтра могут уже не работать; и относительно того, если честно, какой наш народ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам украинского лидера, в "сенситивные вопросы" — прежде всего речь идет о территориях и контроле над Запорожской АЭС — команда Дональда Трампа теперь погружена гораздо глубже.

Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года, — сообщил недавно Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Трампа — в ЕС началась паника
Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям в преддверии встречи Зеленского и Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"У него ничего нет". Трамп цинично обесценил предложение Зеленского
Трамп не спешит рассматривать предложения Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и США близки к кульминации в мирных переговорах
Зеленский и Трамп настроены расставить все точки над "i"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?