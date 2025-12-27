Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, встречи украинской и американской переговорных команд дали США возможность лучше понять "красные линии" официального Киева в вопросе уступок для завершения войны.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил значимость переговоров с командой Трампа.
- Новые судьбоносные переговоры пройдут уже 28 декабря.
Команда Трампа смогла лучше понять позицию Украины
Как отметил глава государства, встречи его команды с американскими переговорщиками — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером — действительно дали возможность добиться значительного прогресса во многих вопросах.
По словам украинского лидера, в "сенситивные вопросы" — прежде всего речь идет о территориях и контроле над Запорожской АЭС — команда Дональда Трампа теперь погружена гораздо глубже.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-