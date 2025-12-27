Украина еще на 2 месяца заблокировала экспорт российского бензина и дизеля
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина еще на 2 месяца заблокировала экспорт российского бензина и дизеля

Украина продолжает добивать экономику России
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Информационное агентство Bloomberg обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия продлила временный запрет на экспорт своих бензина и дизеля до конца февраля 2026 года. Это произошло на фоне регулярных украинских атак.

Главные тезисы

  • Россия ввела ограничения на экспорт топлива в конце августа 2025г.
  • Украинские атаки спровоцировали кризис на российском рынке топлива.

Украина продолжает добивать экономику России

Власти страны-агрессорки РФ приняли решение, что запрет будет касаться всех экспортеров топлива, в том числе и его производителей.

Следует обратить внимание на то, что на идентичный срок российские чиновники продлили запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других видов газойля.

Однако указано, что это ограничение не распространяется на производителей дизеля.

Согласно данным журналистов, решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива.

Что важно понимать, официальная Москва ввела ограничения на экспорт топлива в конце августа 2025 года.

Это произошло на фоне того, что Украина усилила атаки дронов на вражеские НПЗ и порты от Черного моря до Балтийского побережья.

Результативные удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к кризису на российском рынке топлива, скачку цен на него и временному дефициту…. Хотя с тех пор ситуация стабилизировалась, цены остаются относительно высокими, а атаки Украины продолжаются.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Зеленского и Трампа — в ЕС началась паника
Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям в преддверии встречи Зеленского и Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и США близки к кульминации в мирных переговорах
Зеленский и Трамп настроены расставить все точки над "i"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?