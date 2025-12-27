Украина еще на 2 месяца заблокировала экспорт российского бензина и дизеля

Информационное агентство Bloomberg обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия продлила временный запрет на экспорт своих бензина и дизеля до конца февраля 2026 года. Это произошло на фоне регулярных украинских атак.

Украина продолжает добивать экономику России

Власти страны-агрессорки РФ приняли решение, что запрет будет касаться всех экспортеров топлива, в том числе и его производителей.

Следует обратить внимание на то, что на идентичный срок российские чиновники продлили запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других видов газойля.

Однако указано, что это ограничение не распространяется на производителей дизеля.

Согласно данным журналистов, решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива.

Что важно понимать, официальная Москва ввела ограничения на экспорт топлива в конце августа 2025 года.

Это произошло на фоне того, что Украина усилила атаки дронов на вражеские НПЗ и порты от Черного моря до Балтийского побережья.