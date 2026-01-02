Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 86 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 86 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати відбиття атаки РФ
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 1-2 січня російські загарбники здійснювали атаку 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО встигли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Сили ППО розкрили результати відбиття атаки РФ

Новий повітряний напад загарбників розпочався ще о 18:00 1 січня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна ще на 2 місяці заблокувала експорт російського бензину та дизелю
Україна продовжує добивати економіку Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб Росії припустився фатальної помилки на фронті
Армія РФ не змогла правильно розрахувати свої сили та ресурси
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала лікарню на Чернігівщині та Дніпропетровщину
ДСНС України
Росія продовжує атакувати цивільних в Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?