Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 86 цілей

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 1-2 січня російські загарбники здійснювали атаку 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО встигли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях.
Сили ППО розкрили результати відбиття атаки РФ
Новий повітряний напад загарбників розпочався ще о 18:00 1 січня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
