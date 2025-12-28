Генштаб Росії припустився фатальної помилки на фронті

Після детального аналізу американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що втрати армії РФ на полі бою настільки масштабні, що сформувати стратегічні резерви для великого наступу ворогу не вдається. Це одна з найбільших помилок російського Генштабу.

Армія РФ не змогла правильно розрахувати свої сили та ресурси

Американські експерти звертають увагу на те, що поточних темпів вербування добровольців Росії ледь вистачає, щоб перекрити втрати на полі бою.

Усе це призводить до того, що армія РФ фактично втратила можливість концентрувати зусилля на конкретній ділянці фронту без того, щоб перекидати туди підрозділи з інших ділянок.

Окрім того, ця серйозна проблема призводить до послаблення флангів росіян, чим часто користуються українські воїни в межах проведення своїх контратак.

Обмеження наявної військової сили Росії, на відміну від її загальної чисельної переваги в населенні, є серйозним обмеженням для російських операцій і, ймовірно, залишатимуться такими в наступному році.

Усе це вказує на те, що армія РФ фактично не зможе кардинально прискорити темпи та масштаби свого просування вздовж лінії фронту у 2026 році.