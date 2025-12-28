Багато що може вирішитися до Нового року — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Багато що може вирішитися до Нового року — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

28 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що просто зараз — одні з найактивніших дипломатичних днів року. На переконання президента, багато що може вирішитися до Нового року, однак це також залежить від рішень союзників Києва.

Головні тези:

  • Наразі ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України працюють 24/7.
  • Міжнародний тиск на Росію повинен лише посилюватися.

Зеленський знову звернувся до світу

Як повідомляє глава держави, протягом минулого тижня російські загарбники випустили по Україні понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів.

Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, — передусім проти нашої енергетичної інфраструктури. Буквально 24/7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави закликав союзників не послаблювати, а винятково посилювати санкції проти Росії.

Володимир Зеленський вимагаєте використати всі форми політичного тиску за агресію проти мирних українців.

Вкрай важливим залишається процес постачання ракет для ППО Україні.

Важливо, щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами. Дякую всім, хто допомагає.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни звільнили більшу частину Куп'янська
Ситуація в Куп'янську - останні подробиці
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" в Росії. Уражено Сизранський НПЗ та інші об'єкти ворога
Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБС і ССО за одну ніч ліквідували понад 120 спецпризначенців ГРУ РФ — відео
Сили безпілотних систем
Українські воїни завдали колосальних втрат ГРУ РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?