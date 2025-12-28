Багато що може вирішитися до Нового року — Зеленський

28 грудня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що просто зараз — одні з найактивніших дипломатичних днів року. На переконання президента, багато що може вирішитися до Нового року, однак це також залежить від рішень союзників Києва.
Головні тези:
- Наразі ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України працюють 24/7.
- Міжнародний тиск на Росію повинен лише посилюватися.
Зеленський знову звернувся до світу
Як повідомляє глава держави, протягом минулого тижня російські загарбники випустили по Україні понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів.
На цьому тлі глава держави закликав союзників не послаблювати, а винятково посилювати санкції проти Росії.
Володимир Зеленський вимагаєте використати всі форми політичного тиску за агресію проти мирних українців.
Вкрай важливим залишається процес постачання ракет для ППО Україні.
