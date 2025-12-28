Українські воїни звільнили більшу частину Куп'янська

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що Сили оборони України змогли успішно деокупувати більшу частину Куп'янська на тлі просування в Харківській області.

Ситуація в Куп'янську — останні подробиці

Геолокаційні кадри вказують на те, що Сили оборони України змогли просунутися по шосе П-07 Куп'янськ-Шевченкове і шосе П-79 Куп'янськ-Чугуїв у центральній частині Куп'янська.

Окрім того, наголошується, що українські воїни продовжують зачистку північних районів міста.

Станом на ранок 28 грудня Україна повернула під свій контроль більшу частину залізничного вузла, який впливає на логістику всього східного фронту.

Аналітики ISW також звертають увагу на те, що російські військові блогери більше не приховують успіхи України і агресивно звинувачують Міноборони РФ у брехні про просування російських військ.

Росія подвоює свої зусилля з приховування провалів у Куп'янську, щоб не послабити свою позицію в триваючих мирних переговорах зі США. Поширити

На переконання американських аналітиків, успіхи ЗСУ на фронті серйозно підривають спроби диктатора Путіна, націлені на те, щоб представити російську військову перемогу як неминучу, а українську оборону — як таку, що вже починає розсипатися.