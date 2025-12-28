Украинские воины освободили большую часть Купянска
Украинские воины освободили большую часть Купянска

Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что Силы обороны Украины смогли успешно деоккупировать большую часть Купянска на фоне продвижения в Харьковской области.

Главные тезисы

  • В настоящее время ВСУ продолжают зачистку северных районов города.
  • Российские военные блогеры уже публично признают успехи Украины.

Геолокационные кадры указывают на то, что Силы обороны Украины смогли продвинуться по шоссе П-07 Купянск-Шевченково и по шоссе П-79 Купянск-Чугуев в центральной части Купянска.

Кроме того, подчеркивается, что украинские воины продолжают зачистку северных районов города.

По состоянию на утро 28 декабря Украина вернула под свой контроль большую часть железнодорожного узла, влияющего на логистику всего восточного фронта.

Аналитики ISW также обращают внимание на то, что российские военные блогеры больше не скрывают успехи Украины и агрессивно обвиняют Минобороны РФ во лжи о продвижении российских войск.

Россия удваивает свои усилия по сокрытию провалов в Купянске, чтобы не ослабить свою позицию в продолжающихся мирных переговорах с США.

По убеждению американских аналитиков, успехи ВСУ на фронте серьезно подрывают попытки диктатора Путина, нацеленные на то, чтобы представить российскую военную победу как неизбежную, а украинскую оборону — как такую, что уже начинает рассыпаться.

