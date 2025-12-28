Встреча Зеленского и Трампа — планы неожиданно поменялись
The White House
Мирные переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа пройдут в 20:00 по киевскому времени. Что важно понимать, это на несколько часов раньше, чем планировалось накануне.

Главные тезисы

  • Встреча президентов состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида.
  • Команда Владимира Зеленского уже прибыла в США.

Об изменении планов объявила пресс-служба Белого дома.

Что важно понимать, до сих пор встреча была запланирована на 22:00 по Киеву, однако ее перенесли на 20:00.

Кроме того, указано, что расписание Белого дома указывает на то, что в 13.00 по местному времени президент США будет принимать участие в двусторонней встрече со своим украинским коллегой.

Мирные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоятся в городе Палм-Бич, штат Флорида. Украинская делегация уже прибыла в Штаты.

Недавно президент Украины расскрыл состав переговорной группы Украины. В него вошли:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров,

  • министр экономики Алексей Соболев,

  • начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов,

  • внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз,

  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Договорились о встрече на самом высоком уровне — с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года, — сообщил недавно Зеленский.

