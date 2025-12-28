Встреча Зеленского и Трампа — планы неожиданно поменялись

Мирные переговоры украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа пройдут в 20:00 по киевскому времени. Что важно понимать, это на несколько часов раньше, чем планировалось накануне.
Главные тезисы
- Встреча президентов состоится в городе Палм-Бич, штат Флорида.
- Команда Владимира Зеленского уже прибыла в США.
Встречу Зеленского и Трампа неожиданно перенесли
Об изменении планов объявила пресс-служба Белого дома.
Что важно понимать, до сих пор встреча была запланирована на 22:00 по Киеву, однако ее перенесли на 20:00.
Кроме того, указано, что расписание Белого дома указывает на то, что в 13.00 по местному времени президент США будет принимать участие в двусторонней встрече со своим украинским коллегой.
Мирные переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоятся в городе Палм-Бич, штат Флорида. Украинская делегация уже прибыла в Штаты.
Недавно президент Украины расскрыл состав переговорной группы Украины. В него вошли:
секретарь СНБО Рустем Умеров,
министр экономики Алексей Соболев,
начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов,
внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз,
первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
