Что происходит в Покровске — последние подробности и видео
Украина
Что происходит в Покровске — последние подробности и видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Ситуация в Покровске – отчет ДШВ
7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что по состоянию на утро 28 декабря Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска. Попытки российских захватчиков протиснуть украинскую защиту севернее железной дороги потерпели неудачу.

Главные тезисы

  • Россияне пытаются выйти в район Гришиного, однако пока безуспешно.
  • Армия РФ снова прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окрестностях Мирнограда.

Ситуация в Покровске — отчет ДШВ

По словам украинских защитников, российские оккупанты до сих пор продолжают активно действовать на западе Покровска.

На этом участке фронта у армии РФ есть вполне конкретная цель — прорваться в район Гришиного. Тем не менее, пока защитникам удается блокировать попытки противника.

В Мирнограде ситуация остается сложной. К защите города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты, — сказано в официальном заявлении 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сейчас украинские воины делают все возможное, чтобы усилить группировки для противодействия давлению армии РФ с северо-восточного и южного направлений.

Успешно реализовывать этот приказ командования позволяет контроль коридора в районе Светлого и Ровно.

Враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям в южных окрестностях Мирнограда. Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, который находится в перманентном состоянии предновогоднего опьянения.

