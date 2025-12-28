Что происходит в Покровске — последние подробности и видео

7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что по состоянию на утро 28 декабря Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска. Попытки российских захватчиков протиснуть украинскую защиту севернее железной дороги потерпели неудачу.

Ситуация в Покровске — отчет ДШВ

По словам украинских защитников, российские оккупанты до сих пор продолжают активно действовать на западе Покровска.

На этом участке фронта у армии РФ есть вполне конкретная цель — прорваться в район Гришиного. Тем не менее, пока защитникам удается блокировать попытки противника.

В Мирнограде ситуация остается сложной. К защите города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты, — сказано в официальном заявлении 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сейчас украинские воины делают все возможное, чтобы усилить группировки для противодействия давлению армии РФ с северо-восточного и южного направлений.

Успешно реализовывать этот приказ командования позволяет контроль коридора в районе Светлого и Ровно.