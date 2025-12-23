Франция передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии — что это изменит
Категория
Украина
Дата публикации

Франция передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии — что это изменит

Франция продолжит усиливать украинскую ПВО
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Уже в следующем году Украина впервые получит от Франции зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T NG новейшей версии. Он позволит существенно усилить украинскую ПВО на фоне обострения российского террора.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, Франция планирует передать ВСУ 8 комплексов SAMP/T NG.
  • В каждом из них будет 6 пусковых установок, поэтому общее количество составит 48 единиц.

Франция продолжит усиливать украинскую ПВО

Такой важной информацией поделился блогер-обозреватель французской военной помощи French Aid to Ukraine после подробного анализа документов компании Thales.

Что важно понимать, Thales Group — это компания, специализирующаяся на авиации, обороне, безопасности и наземном транспорте. Ее штаб-квартира находится в пригороде Парижа.

Как утверждает блогер, пресс-служба компании подтвердила ввод системы SAMP/T NG в эксплуатацию во Франции и Италии.

Кроме того, указано, что первые поставки комплексов запланированы именно на 2026 год.

Это означает, что первые системы SAMP/T NG будут доставлены в Украину в том же году, — сообщил блогер в соцсети X.

Также обозреватель обратил внимание на заявление французского лидера Эмманюэля Макрона.

Глава республики недавно официально подтвердил, что после завершения разработки система будет развернута, прежде всего, в Украине.

Мы договорились, что эта система после разработки будет сначала развернута в Украине и будет работать в Украине.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай выбрал дедлайн для захвата Тайваня
Что известно о планах Китая касательно Тайваня
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия может атаковать НАТО — прогноз главы МИД Германии
армия РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон продемонстрировал свою физическую подготовку на Ближнем Востоке — видео
Макрон доказал, что находится в отличной физической форме

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?