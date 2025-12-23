Франция передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии — что это изменит

Уже в следующем году Украина впервые получит от Франции зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T NG новейшей версии. Он позволит существенно усилить украинскую ПВО на фоне обострения российского террора.

Франция продолжит усиливать украинскую ПВО

Такой важной информацией поделился блогер-обозреватель французской военной помощи French Aid to Ukraine после подробного анализа документов компании Thales.

Что важно понимать, Thales Group — это компания, специализирующаяся на авиации, обороне, безопасности и наземном транспорте. Ее штаб-квартира находится в пригороде Парижа.

Как утверждает блогер, пресс-служба компании подтвердила ввод системы SAMP/T NG в эксплуатацию во Франции и Италии.

Кроме того, указано, что первые поставки комплексов запланированы именно на 2026 год.

Это означает, что первые системы SAMP/T NG будут доставлены в Украину в том же году, — сообщил блогер в соцсети X. Поделиться

In 2026, France will supply an undisclosed number of SAMP/T NG systems to the Ukrainian Air Force.



The SAMP/T NG will be the most powerful surface-to-air defence system in Ukraine.



З Різдвом Христовим. 🫡 https://t.co/jEDamHr01A pic.twitter.com/H2t0sKNxcw — French Aid to Ukraine 🇨🇵 🇺🇦 (@aidefranceukr) December 22, 2025

Также обозреватель обратил внимание на заявление французского лидера Эмманюэля Макрона.

Глава республики недавно официально подтвердил, что после завершения разработки система будет развернута, прежде всего, в Украине.