Франция передаст Украине SAMP/T NG новейшей версии — что это изменит

Уже в следующем году Украина впервые получит от Франции зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T NG новейшей версии. Он позволит существенно усилить украинскую ПВО на фоне обострения российского террора.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, Франция планирует передать ВСУ 8 комплексов SAMP/T NG.
- В каждом из них будет 6 пусковых установок, поэтому общее количество составит 48 единиц.
Франция продолжит усиливать украинскую ПВО
Такой важной информацией поделился блогер-обозреватель французской военной помощи French Aid to Ukraine после подробного анализа документов компании Thales.
Что важно понимать, Thales Group — это компания, специализирующаяся на авиации, обороне, безопасности и наземном транспорте. Ее штаб-квартира находится в пригороде Парижа.
Как утверждает блогер, пресс-служба компании подтвердила ввод системы SAMP/T NG в эксплуатацию во Франции и Италии.
Кроме того, указано, что первые поставки комплексов запланированы именно на 2026 год.
Также обозреватель обратил внимание на заявление французского лидера Эмманюэля Макрона.
Глава республики недавно официально подтвердил, что после завершения разработки система будет развернута, прежде всего, в Украине.
