Макрон продемонстрировал свою физическую подготовку на Ближнем Востоке — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон доказал, что находится в отличной физической форме
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в тренировке французских военных на Ближнем Востоке. Глава республики обнародовал видео своей поездки в Абу-Даби.

Главные тезисы

  • Новое видео с Макроном активно обсуждают в сети.
  • Французский лидер поддержал своих военных, служащих за пределами страны.

Согласно данным французских журналистов, глава республики посетил Абу-Даби с официальным визитом в воскресенье 21 декабря.

На этом фоне Эмманюэль Макрон успел провести важные переговоры с чиновниками ОАЭ.

По традиции президент посетил французских военных, служащих за пределами родины.

Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что вместе с Макроном на этот раз приехал один из самых популярных блогеров Франции Tibo InShape, который уже много лет транслирует фитнес-контент.

Он организовал с французскими военными небольшую тренировку, к которой приобщился и президент, выполняя упражнения рядом со всеми остальными.

После этого французский лидер выступил с речью, в которой обратился к около 900 военным, служащим сразу на трех базах.

Более того, вместе с ними он повел приуроченный к Рождеству праздничный ужин, приготовленный шеф-поварами Елисейского дворца.

Как вам такое?

