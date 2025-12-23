Макрон продемонстрировал свою физическую подготовку на Ближнем Востоке — видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в тренировке французских военных на Ближнем Востоке. Глава республики обнародовал видео своей поездки в Абу-Даби.
Главные тезисы
- Новое видео с Макроном активно обсуждают в сети.
- Французский лидер поддержал своих военных, служащих за пределами страны.
Макрон доказал, что находится в отличной физической форме
Согласно данным французских журналистов, глава республики посетил Абу-Даби с официальным визитом в воскресенье 21 декабря.
На этом фоне Эмманюэль Макрон успел провести важные переговоры с чиновниками ОАЭ.
По традиции президент посетил французских военных, служащих за пределами родины.
Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что вместе с Макроном на этот раз приехал один из самых популярных блогеров Франции Tibo InShape, который уже много лет транслирует фитнес-контент.
Он организовал с французскими военными небольшую тренировку, к которой приобщился и президент, выполняя упражнения рядом со всеми остальными.
После этого французский лидер выступил с речью, в которой обратился к около 900 военным, служащим сразу на трех базах.
Более того, вместе с ними он повел приуроченный к Рождеству праздничный ужин, приготовленный шеф-поварами Елисейского дворца.
