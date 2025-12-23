Макрон продемонстрировал свою физическую подготовку на Ближнем Востоке — видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в тренировке французских военных на Ближнем Востоке. Глава республики обнародовал видео своей поездки в Абу-Даби.

Макрон доказал, что находится в отличной физической форме

Согласно данным французских журналистов, глава республики посетил Абу-Даби с официальным визитом в воскресенье 21 декабря.

На этом фоне Эмманюэль Макрон успел провести важные переговоры с чиновниками ОАЭ.

По традиции президент посетил французских военных, служащих за пределами родины.

Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что вместе с Макроном на этот раз приехал один из самых популярных блогеров Франции Tibo InShape, который уже много лет транслирует фитнес-контент.

Он организовал с французскими военными небольшую тренировку, к которой приобщился и президент, выполняя упражнения рядом со всеми остальными.

После этого французский лидер выступил с речью, в которой обратился к около 900 военным, служащим сразу на трех базах.