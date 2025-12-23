В Лондоне обнаружили новые загадочные муралы Бэнкси

В столице Великобритании почти одновременно появились два идентичных мурала. Местные жители сразу пришли к выводу, что их автором является культовый андерграундный художник граффити Бэнкси.
Главные тезисы
- Бэнкси уже подтвердил свое авторство.
- Художник Дэниел Ллойд-Морган раскрыл свое видение новой работы анонимного художника.
Бэнкси продолжает удивлять мир
Что важно понимать, Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.
По словам британских журналистов, новый загадочный мурал обнаружили в районе Бейсвотера на западе столицы — на стене над гаражами на Queen's Mews.
Несколько позже Бэнкси подтвердил авторство именно этой работы, опубликовав ее изображение в своем Instagram-аккаунте. Однако художник не захотел раскрывать замысел своей работы.
Следует обратить внимание на то, что муралы выполнены в черно-белой гамме и изображают детей, лежащих на спине в зимней одежде — резиновых сапогах, пальто и вязаных шапках — и смотрят вверх, указывая на небо.
Кроме того, отмечается, что фактически идентичный мурал был обнаружен у башни Centre Point в центре Лондона.
Свое мнение на этот счет уже озвучил художник Дэниел Ллойд-Морган.
По его убеждению, Бэнкси пытался напомнить человечеству о проблемах детской бездомности, особенно в период рождественских праздников:
