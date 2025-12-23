В Лондоне обнаружили новые загадочные муралы Бэнкси
Категория
Культура
Дата публикации

В Лондоне обнаружили новые загадочные муралы Бэнкси

Бэнкси продолжает удивлять мир
Читати українською
Источник:  BBC

В столице Великобритании почти одновременно появились два идентичных мурала. Местные жители сразу пришли к выводу, что их автором является культовый андерграундный художник граффити Бэнкси.

Главные тезисы

  • Бэнкси уже подтвердил свое авторство.
  • Художник Дэниел Ллойд-Морган раскрыл свое видение новой работы анонимного художника.

Бэнкси продолжает удивлять мир

Что важно понимать, Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.

По словам британских журналистов, новый загадочный мурал обнаружили в районе Бейсвотера на западе столицы — на стене над гаражами на Queen's Mews.

Несколько позже Бэнкси подтвердил авторство именно этой работы, опубликовав ее изображение в своем Instagram-аккаунте. Однако художник не захотел раскрывать замысел своей работы.

Следует обратить внимание на то, что муралы выполнены в черно-белой гамме и изображают детей, лежащих на спине в зимней одежде — резиновых сапогах, пальто и вязаных шапках — и смотрят вверх, указывая на небо.

Фото: Banksy

Кроме того, отмечается, что фактически идентичный мурал был обнаружен у башни Centre Point в центре Лондона.

Свое мнение на этот счет уже озвучил художник Дэниел Ллойд-Морган.

По его убеждению, Бэнкси пытался напомнить человечеству о проблемах детской бездомности, особенно в период рождественских праздников:

Все хорошо проводят время, но есть много детей, не имеющих хорошего настроения на Рождество. Люди, проходящие мимо мурала, игнорируют его. Это оживленный район. Досадно, что люди не останавливаются. Они проходят мимо бездомных и не видят, как они лежат на улице, — поделился своим видением Дэниел Ллойд-Морган.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Лондоне задержали похитителей известной картины Бэнкси
Полиция Лондона
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Бэнкси представил новое противоречивое граффити
Новое граффити Бэнкси
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Во Львове нашли загадочное граффити — при чем здесь Бэнкси
Бэнкси посещал Украину?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?