Известный британский уличный художник Бенкси обнародовал на своей странице в instagram фото с новым граффити, которое уже вызвало оживленные дискуссии среди пользователей сети.

Что может означать новое граффити Бенкси

Художник не указал, в каком месте сделал граффити, якобы отсылаемые к сюжету Мадонны с младенцем.

Женскую грудь визуально словно прокалывает ржавая труба, из которой сочится грязная, ржавая вода, а малыш выглядит растерянно.

Некоторые предполагают, что это намек на город Вифлеем, расположенный на западном берегу Палестины, и войну между Израилем и ХАМАС.

Последняя работа Бенкси требует не только одного значения. Она может показывать борьбу матерей, влияние войны или даже темную сторону современной религии. Каждый видит ее под собственным углом зрения, сформированным его мировоззрением, отмечают комментаторы. Поделиться

Что известно о граффити Бэнкси в Украине.

Работы британского художника есть и в Украине. Их впервые заметили в первый год полномасштабного вторжения России в ноябре 2022 года в разных городах Киевской области, пострадавших от действий оккупантов.

Традиционно в Instagram художник подтвердил, что граффити в Бородянке, Ирпене, Гостомеле, Горенке и Киеве создал именно он. Бэнкси выложил видео, показывающее процесс работы над рисунками.

Как и в Британии, с работами Бэнкси в Украине тоже происходят приключения: одно из них, в Ирпене, пытались срезать со стены и похитить среди бела дня, другому, в Киеве, начали дорисовывать и доклеивать разные новые детали. Некоторые покрыли защитным стеклом.

В апреле 2023 года граффити, по стилю похожее на работы Бенкси, нашли даже в деоккупированном городе Изюм Харьковской области.