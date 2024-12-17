Известный британский уличный художник Бенкси обнародовал на своей странице в instagram фото с новым граффити, которое уже вызвало оживленные дискуссии среди пользователей сети.
Главные тезисы
- Новое граффити от Бэнкси вызвало оживленные дискуссии из-за своей противоречивости и таинственности.
- Интерпретация граффити Бэнкси включает темы борьбы матерей, влияния войны и современной религии, представляя работу художника как многослойное произведение искусства.
Что может означать новое граффити Бенкси
Художник не указал, в каком месте сделал граффити, якобы отсылаемые к сюжету Мадонны с младенцем.
Женскую грудь визуально словно прокалывает ржавая труба, из которой сочится грязная, ржавая вода, а малыш выглядит растерянно.
Некоторые предполагают, что это намек на город Вифлеем, расположенный на западном берегу Палестины, и войну между Израилем и ХАМАС.
Что известно о граффити Бэнкси в Украине.
Работы британского художника есть и в Украине. Их впервые заметили в первый год полномасштабного вторжения России в ноябре 2022 года в разных городах Киевской области, пострадавших от действий оккупантов.
Традиционно в Instagram художник подтвердил, что граффити в Бородянке, Ирпене, Гостомеле, Горенке и Киеве создал именно он. Бэнкси выложил видео, показывающее процесс работы над рисунками.
Как и в Британии, с работами Бэнкси в Украине тоже происходят приключения: одно из них, в Ирпене, пытались срезать со стены и похитить среди бела дня, другому, в Киеве, начали дорисовывать и доклеивать разные новые детали. Некоторые покрыли защитным стеклом.
В апреле 2023 года граффити, по стилю похожее на работы Бенкси, нашли даже в деоккупированном городе Изюм Харьковской области.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-