Известный британский уличный художник Бенкси представил свое новое граффити, сделанное в Лондоне на мосту Кью.

Что известно о новом загадочном граффити Бэнкси

Граффити изображает горного козла, стоящего на одной из конструкций моста и которому якобы некуда идти дальше.

С целью защиты от повреждений граффити уже покрыли акриловым перспексом.

Художник не оставил никаких подсказок относительно содержания своей работы и соцсетях активно начали обсуждать ее реальное значение.

Это может касаться того, как мы разрушили окружающую среду до такой степени, что животные не знают, куда идти. На мурал направлена камера наблюдения, хотя раньше она "смотрела" в другую сторону. Бэнкси повернул ее в сторону козла. Как будто хочет внимания к новой работе, - предполагает жительница Лондона Эмбер Доффман. Поделиться

Пользователи Instagram также выдвигают собственные версии того, что на самом деле означает новая работа Бенкси.

Больше некуда уходить. Мы ждем конца, - отмечает один из пользователей. Поделиться

Другие предполагают, что это изображение символического козла отпущения.

Один из пользователей в шутку обратил внимание, что коза на английском Goat, что схоже с аббревиатурой The Greatest of All Time (GOAT).

Граффити "Черный козел" – продолжение другого мурала художника, изображающего зеленые листья на стене за срубленным деревом.

Граффити Бэнкси

Что известно о визите Бенкси в Украину

В прошлом году Бенкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате начавшейся Россией войны.

В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.