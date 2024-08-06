Бэнкси заинтриговал жителей Лондона новым загадочным граффити
Категория
Культура
Дата публикации

Бэнкси заинтриговал жителей Лондона новым загадочным граффити

Новое загадочное граффити Бенкси в Лондоне
Читати українською
Источник:  The Sun

Известный британский уличный художник Бенкси представил свое новое граффити, сделанное в Лондоне на мосту Кью.

Главные тезисы

  • Граффити Бэнкси на мосту Кью в Лондоне вызвало волну обсуждений в соцсетях и заставило жителей задуматься о значении художественной работы.
  • Новая работа художника, изображающая горного козла в безвыходной ситуации, может символизировать проблемы окружающей среды и вмешательства человека в жизнь диких животных.
  • Бэнкси оставил граффити без каких-либо пояснений, подталкивая зрителей к самостоятельному творчеству и интерпретации.
  • Последние работы Бэнкси побуждают публику задуматься над актуальными проблемами и вызывают дискуссии о смысле искусства на улицах города.
  • Визит Бэнкси в Украину также не остался незамеченным, где художник создал граффити на разрушенных зданиях, напоминая о последствиях военных конфликтов.

Что известно о новом загадочном граффити Бэнкси

Граффити изображает горного козла, стоящего на одной из конструкций моста и которому якобы некуда идти дальше.

С целью защиты от повреждений граффити уже покрыли акриловым перспексом.

Художник не оставил никаких подсказок относительно содержания своей работы и соцсетях активно начали обсуждать ее реальное значение.

Это может касаться того, как мы разрушили окружающую среду до такой степени, что животные не знают, куда идти. На мурал направлена камера наблюдения, хотя раньше она "смотрела" в другую сторону. Бэнкси повернул ее в сторону козла. Как будто хочет внимания к новой работе, - предполагает жительница Лондона Эмбер Доффман.

Пользователи Instagram также выдвигают собственные версии того, что на самом деле означает новая работа Бенкси.

Больше некуда уходить. Мы ждем конца, - отмечает один из пользователей.

Другие предполагают, что это изображение символического козла отпущения.

Один из пользователей в шутку обратил внимание, что коза на английском Goat, что схоже с аббревиатурой The Greatest of All Time (GOAT).

Граффити "Черный козел" – продолжение другого мурала художника, изображающего зеленые листья на стене за срубленным деревом.

Бэнкси оставил в Лондоне новое загадочное граффити.
Граффити Бэнкси

Что известно о визите Бенкси в Украину

В прошлом году Бенкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате начавшейся Россией войны.

В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.

Бенкси создал ряд граффити в разрушенных армией РФ городах Киевской области
Граффити Бэнкси в Бородянке.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Художник Бэнкси "раскрыл" свое имя в интервью 20 лет назад — что известно
Бэнкси
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Бэнкси рассекретил свое имя в разговоре 20-летней давности
Бэнкси
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Таинственный художник Бэнкси может раскрыть свое имя из-за судебного иска
бенкси

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?