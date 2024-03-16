Таинственный художник Бэнкси может раскрыть свое имя из-за судебного иска

Анонимный уличный художник Бэнкси может быть вынужден раскрыть свое настоящее имя из-за судебного спора по поводу подлинности одной из его самых известных работ Monkey Queen.

Что известно о судебном иске Бенкси

Два коллекционера искусства Ники Кац и Рэй Гаус подали в суд на компанию художника Pest Control из-за того, что она три года не может подтвердить подлинность работы Monkey Queen. Они обвиняют компанию в нарушении контракта.

Кац и Гаусс утверждают, что им не удалось получить подтверждения от Pest Control о том, что Monkey Queen является одним из 150 настоящих экземпляров. Они заявили, что приобрели работу за 30 000 фунтов стерлингов в 2020 году у наследников умершего коллекционера произведений Бэнкси. Однако с картиной не было документов о ее истории.

Картина Monkey Queen (фото — wikipedia.org)

Сертификация подлинности играет ключевую роль в том, какова будет стоимость работы Бэнкси. Отсутствие сертификата может снизить стоимость.

Дилер в области граффити Джон Брандлер также поделился опытом, как сложно получить сертификат через Pest Control. Он считает, что художник манипулирует рынком, поскольку сертифицирует только произведения, которые желает продать избранным людям.

Брандлер также отметил значительное снижение цен на работы Бэнкси за последние три года. Он привел пример картины Police Car, которую раньше можно было продать за 1,5 или 2 млн. фунтов стерлингов, но в прошлом году ее продали в Париже за значительно меньшую сумму — 300 000 евро.

В ответ на критику представитель Pest Control заявил, что их процесс аутентификации подробный и тщательный, несмотря на то, что он может быть долговременным.

Мы выдали тысячи сертификатов подлинности и всегда стремимся обеспечить высокий уровень точности в нашей работе, подчеркнули в службе. Поделиться

Настоящее имя Бэнкси остается тайной для медиа и общественности. Раскрытие имени может снизить стоимость его работ. Однако были разные предположения, кто же может быть уличным художником: Роберт Дель Ная из Massive Attack, Джейми Гьюлетт из Gorillaz. В 2008 году в Daily Mail назвали имя Робина Ганнингема, но сам художник это отрицает. А в прошлом году удалось найти интервью BBC 2003 года, во время которого Бэнкси представляется как Робби.

Бенкси и Украина

Напомним, что в прошлом году Бенкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате начавшейся Россией войны.

В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.

Фото — instagram.com/banksy

Рисунки также были замечены в Ирпене и Киеве на Майдане Незалежности.