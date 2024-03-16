Таємничий художник Бенксі може розкрити своє імʼя через судовий позов

Анонімний вуличний художник Бенксі може бути змушений розкрити своє справжнє ім'я через судовий спір щодо автентичності однієї з його найвідоміших робіт Monkey Queen.

Що відомо про судовий позов Бенксі

Двоє колекціонерів мистецтва Нікі Кац та Рей Гаус подали до суду на компанію художника Pest Control через те, що вона три роки не може підтвердити автентичність роботи Monkey Queen. Вони звинувачують компанію в порушенні контракту.

Кац та Гаус стверджують, що їм не вдалося отримати підтвердження від Pest Control про те, що Monkey Queen є однією зі 150 справжніх екземплярів. Вони заявили, що придбали роботу за 30 000 фунтів стерлінгів у 2020 році у спадкоємців померлого колекціонера творів Бенксі. Однак з картиною не було документів про її історію.

Картина Monkey Queen (фото – wikipedia.org)

Сертифікація автентичності відіграє ключову роль у тому, яка буде вартість роботи Бенксі. Відсутність сертифіката може знизити ціну.

Дилер у сфері графіті Джон Брандлер також поділився досвідом, як складно отримати сертифікат через Pest Control. Він вважає, що так художник маніпулює ринком, оскільки сертифікує лише твори, які бажає продати обраним людям.

Брандлер також наголосив на значному зниженні цін на роботи Бенксі за останні три роки. Він навів приклад картини Police Car, яку раніше можна було продати за 1,5 чи 2 млн фунтів стерлінгів, але торік її продали в Парижі за значно меншу суму — 300 000 євро.

У відповідь на критику, представник Pest Control заявив, що їхній процес автентифікації є детальним і ретельним, попри те, що він може бути довготривалим.

Ми видали тисячі сертифікатів автентичності й завжди прагнемо забезпечити найвищий рівень точності в нашій роботі, — підкреслили в службі. Поширити

Справжнє ім'я Бенксі залишається таємницею для медіа та громадськості. Розкриття імені потенційно може знизити вартість його робіт. Однак були різні припущення, хто ж може бути вуличним художником: Роберт Дель Ная з Massive Attack, Джеймі Гʼюлетт з Gorillaz. У 2008 році у Daily Mail назвали ім'я Робіна Ганнінгема, але сам художник це заперечує. А торік вдалося віднайти інтерв'ю BBC 2003 року, під час якого Бенксі представляється як Роббі.

Бенксі та Україна

Нагадаємо, що минулого року Бенксі побував в Україні. Він зробив низку графіті в населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни.

У Бородянці на стіні зруйнованого багатоповерхового будинку він зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни.

Фото — instagram.com/banksy

Малюнки також помітили в Ірпені та Києві на Майдані Незалежності.