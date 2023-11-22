Бенксі розсекретив своє ім'я в розмові 20-річної давнини

Після багаторічних розмов було розкрито ім'я таємничого стріт-артиста, відомого під псевдонімом Бенксі.

Бенксі розсекретив своє ім'я

Ім'я художника було підтверджено у загубленому і нещодавно знову опублікованому інтерв'ю, проведеному 2003 року.

У рамках програми "Історія Бенксі" на BBC Radio 4 британський художник обговорював свою виставку. Під час розмови колишній кореспондент з мистецтва на BBC, Найджел Ренч, запитав, чи дозволяє художник використовувати його справжнє ім'я.

Коротка розмова звучала так:

Це Роберт Бенкс? — запитав Найджел. Поширити

Це Роббі, — відповів художник. Поширити

Роббі. Добре. Роббі, — зазначив журналіст. Поширити

Цей фрагмент не увійшов до ефірного випуску. Утім, нещодавно Найджел переслухав розмову й оприлюднив повну версію.

Коли Бенксі запитали, чи є графіті вандалізмом, він відповів:

Так. Це незаконно! Поліцейські в минулому говорили, що їм це подобається, але... Я просто думаю, що це моє право піти і розмалювати це. І все одно хтось інший має право піти і зафарбувати це, якщо воно йому не подобається, розумієте? Насправді з відром білої фарби не потрібно багато часу, щоб зафарбувати що-небудь. Ти ставишся до міста як до великого ігрового майданчика, розумієш? Тут можна байдикувати, розумієш?. Поширити

Таємниця особистості Бенксі триває. Подейкують, що художник — музикант Massive Attack Роберт Дель Ная. Ще одним потенційним кандидатом є Робін Ганнінгем, який народився 28 липня 1973 року в Єйті. Цю теорію підтвердили 2016 року вчені з Лондонського університету королеви Марії.

Бенксі та Україна

Нагадаємо, що минулого року Бенксі побував в Україні. Він зробив низку графіті в населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни.

У Бородянці на стіні зруйнованого багатоповерхового будинку він зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни.

Малюнки також помітили в Ірпені та Києві на Майдані Незалежності.