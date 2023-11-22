Бенксі розсекретив своє ім'я в розмові 20-річної давнини

Після багаторічних розмов було розкрито ім'я таємничого стріт-артиста, відомого під псевдонімом Бенксі.
Бенксі розсекретив своє ім'я
Ім'я художника було підтверджено у загубленому і нещодавно знову опублікованому інтерв'ю, проведеному 2003 року.
У рамках програми "Історія Бенксі" на BBC Radio 4 британський художник обговорював свою виставку. Під час розмови колишній кореспондент з мистецтва на BBC, Найджел Ренч, запитав, чи дозволяє художник використовувати його справжнє ім'я.
Коротка розмова звучала так:
Цей фрагмент не увійшов до ефірного випуску. Утім, нещодавно Найджел переслухав розмову й оприлюднив повну версію.
Коли Бенксі запитали, чи є графіті вандалізмом, він відповів:
Таємниця особистості Бенксі триває. Подейкують, що художник — музикант Massive Attack Роберт Дель Ная. Ще одним потенційним кандидатом є Робін Ганнінгем, який народився 28 липня 1973 року в Єйті. Цю теорію підтвердили 2016 року вчені з Лондонського університету королеви Марії.
Бенксі та Україна
Нагадаємо, що минулого року Бенксі побував в Україні. Він зробив низку графіті в населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни.
У Бородянці на стіні зруйнованого багатоповерхового будинку він зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни.
Малюнки також помітили в Ірпені та Києві на Майдані Незалежності.
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