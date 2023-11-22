Бэнкси рассекретил свое имя в разговоре 20-летней давности

После многолетних разговоров было раскрыто имя таинственного стрит-артиста, известного под псевдонимом Бэнкси.
Бэнкси рассекретил свое имя
Имя художника было подтверждено в потерянном и недавно опубликованном интервью, проведенном в 2003 году.
В рамках программы "История Бэнкси" на BBC Radio 4 британский художник обсуждал свою выставку. Во время разговора бывший корреспондент по искусству BBC, Найджел Ренч, спросил, позволяет ли художник использовать его настоящее имя.
Короткий разговор звучал так:
Этот фрагмент не вошел в эфирный выпуск. Впрочем, недавно Найджел переслушал разговор и обнародовал полную версию.
Когда Бенкси спросили, является ли граффити вандализмом, он ответил:
Тайна личности Бэнкси продолжается. Поговаривают, что художник – музыкант Massive Attack Роберт Дель Ная. Еще одним потенциальным кандидатом является Робин Ганнингем, родившийся 28 июля 1973 года в Йейте. Эту теорию подтвердили в 2016 году ученые из Лондонского университета королевы Марии.
Бенкси и Украина
Напомним, что в прошлом году Бэнкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате начавшейся Россией войны.
В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.
Рисунки также были замечены в Ирпене и Киеве на Майдане Незалежности.
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