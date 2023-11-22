Бэнкси рассекретил свое имя в разговоре 20-летней давности

После многолетних разговоров было раскрыто имя таинственного стрит-артиста, известного под псевдонимом Бэнкси.

Бэнкси рассекретил свое имя

Имя художника было подтверждено в потерянном и недавно опубликованном интервью, проведенном в 2003 году.

В рамках программы "История Бэнкси" на BBC Radio 4 британский художник обсуждал свою выставку. Во время разговора бывший корреспондент по искусству BBC, Найджел Ренч, спросил, позволяет ли художник использовать его настоящее имя.

Короткий разговор звучал так:

Это Роберт Бэнкс? – спросил Найджел. Поделиться

Это Робби, – ответил художник. Поделиться

Робби. Хорошо. Робби, – отметил журналист. Поделиться

Этот фрагмент не вошел в эфирный выпуск. Впрочем, недавно Найджел переслушал разговор и обнародовал полную версию.

Когда Бенкси спросили, является ли граффити вандализмом, он ответил:

Да. Это незаконно! Полицейские в прошлом говорили, что им это нравится, но... Я просто думаю, что это мое право пойти и разукрасить это. И все равно кто-то другой имеет право уйти и закрасить это, если оно ему не нравится, понимаете? На самом деле с ведром белой краски не нужно много времени, чтобы закрасить что-нибудь. Ты относишься к городу как к большой игровой площадке, понимаешь? Здесь можно бездельничать, понимаешь? Поделиться

Тайна личности Бэнкси продолжается. Поговаривают, что художник – музыкант Massive Attack Роберт Дель Ная. Еще одним потенциальным кандидатом является Робин Ганнингем, родившийся 28 июля 1973 года в Йейте. Эту теорию подтвердили в 2016 году ученые из Лондонского университета королевы Марии.

Бенкси и Украина

Напомним, что в прошлом году Бэнкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате начавшейся Россией войны.

В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.

Рисунки также были замечены в Ирпене и Киеве на Майдане Незалежности.