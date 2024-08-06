Відомий британський вуличний художник Бенксі представив своє нове графіті, зроблене у Лондоні на мосту К’ю.

Що відомо про нове загадкове графіті Бенксі

Графіті зображує гірського козла, який стоїть на одній з конструкцій мосту і якому нібито нікуди йти далі.

Зазначається, що із метою захисту від пошкоджень графіті вже покрили акриловим перспексом.

Художник не залишив жодних підказок стосовно змісту своєї нової роботи і соцмережах активно почали обговорювати її реальне значення.

Це може стосуватися того, як ми зруйнували довкілля до такої міри, що тварини не знають, куди йти. На мурал спрямована камера спостереження, хоча раніше вона "дивилась" в інший бік. Бенксі повернув її в бік козла. Ніби хоче уваги до нової роботи, - припускає жителька Лондона Ембер Доффман. Поширити

Користувачі Instagram також висувають власні версії того, що насправді означає нова робота Бенксі.

Більше нікуди йти. Ми чекаємо на кінець, - зазначає один з користувачів. Поширити

Інші припускають, що це зображення символічного “козла відпущення”.

Один з користувачів жартома звернув увагу, що коза англійською Goat, що схоже із абревіатурою The Greatest of All Time (GOAT).

Графіті "Чорний козел" – продовження іншого муралу художника, що зображує зелене листя на стіні за зрубаним деревом.

Графіті Бенксі

Що відомо про візит Бенксі до України

Минулого року Бенксі побував в Україні. Він зробив низку графіті в населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни.

У Бородянці на стіні зруйнованого багатоповерхового будинку він зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни.