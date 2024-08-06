Відомий британський вуличний художник Бенксі представив своє нове графіті, зроблене у Лондоні на мосту К’ю.
Головні тези:
- Бенксі залишив нове графіті на мосту в Лондоні, що зображує гірського козла.
- Соцмережі гудуть обговоренням нової роботи Бенксі, у спробі розгадати її справжнє значення та символіку
- Створений відомим художником мурал може відображати проблеми з довкіллям та загрозу від людської діяльності для диких тварин
- Бенксі раніше відвідав Україну, де створив графіті на будинках у зруйнованих містах, які постраждали від війни з Росією
- Графіті Бенксі спонукає глядачів задуматися над проблемами сучасного світу та поширює унікальне мистецтво на вулиці
Що відомо про нове загадкове графіті Бенксі
Графіті зображує гірського козла, який стоїть на одній з конструкцій мосту і якому нібито нікуди йти далі.
Зазначається, що із метою захисту від пошкоджень графіті вже покрили акриловим перспексом.
Художник не залишив жодних підказок стосовно змісту своєї нової роботи і соцмережах активно почали обговорювати її реальне значення.
Користувачі Instagram також висувають власні версії того, що насправді означає нова робота Бенксі.
Інші припускають, що це зображення символічного “козла відпущення”.
Один з користувачів жартома звернув увагу, що коза англійською Goat, що схоже із абревіатурою The Greatest of All Time (GOAT).
Графіті "Чорний козел" – продовження іншого муралу художника, що зображує зелене листя на стіні за зрубаним деревом.
Що відомо про візит Бенксі до України
Минулого року Бенксі побував в Україні. Він зробив низку графіті в населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни.
У Бородянці на стіні зруйнованого багатоповерхового будинку він зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни.
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