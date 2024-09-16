В Лондоне задержали похитителей известной картины Бэнкси
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Лондоне задержали похитителей известной картины Бэнкси

Полиция Лондона
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Источник:  The Guardian

Полиция Лондона задержала двоих мужчин по подозрению в похищении известной картины уличного художника Бэнкси "Девушка с воздушным шаром".

Главные тезисы

  • Полиция Лондона задержала двух мужчин по подозрению в похищении картины “Девушка с воздушным шаром”  уличного художника Бэнкси, стоимость которой составляет более 320 тысяч евро.
  • Судебное разбирательство по делу запланировано на 9 октября, а также широко обсуждаются последние работы Бэнкси, включая граффити на мосту Кью в Лондоне.
  • Новое граффити Бэнкси вызвало интерес и разные интерпретации пользователей соцсетей.
  • Один из последних проектов художника в Лондоне - граффити с изображением горного козла на мосту Кью, которое вызвало обсуждение в соцсетях.
  • Бэнкси также посетил Украину в прошлом году, где создал ряд граффити в пострадавших от войны населенных пунктах, включая Бородянку и Киевскую область.

Что известно о подозреваемых в похищении известной картины Бэнкси

Отмечается, что стоимость похищенной злоумышленниками картины составляет более 320 тысяч евро.

Картина к похищению, произошедшему 8 сентября, находилась в галерее в центре Лондона.

В Лондоне задержали подозреваемых в краже картины Бэнкси "Девочка с воздушным шаром"
Картина Бенкси "Девочка с воздушным шариком"

По данным следствия, 47-летний Ларри Фрейзер и 53-летний Джеймс Лав проникли в галерею Grove Gallery, сломали замки и похитили картину. Правоохранители уже вернули ее обратно.

Сначала подозреваемых британцев задержали, однако 12 сентября они были выпущены под залог. Суд по этому делу состоится в скором времени — 9 октября.

Что известно о последних работах Бенкси

Известный британский уличный художник Бенкси представил свое новое граффити, сделанное в Лондоне на мосту Кью.

В Лондоне задержали подозреваемых в краже картины Бэнкси "Девочка с воздушным шаром"
Одна из последних работ Бенкси в Лондоне

Граффити изображает горного козла, стоящего на одной из конструкций моста и которому якобы некуда идти дальше.

С целью защиты от повреждений граффити уже покрыли акриловым перспексом.

Художник не оставил никаких подсказок относительно содержания своей работы и соцсетях активно начали обсуждать ее реальное значение.

Один из пользователей в шутку обратил внимание, что коза на английском Goat, что схоже с аббревиатурой The Greatest of All Time (GOAT).

Граффити "Черный козел" — продолжение другого мурала художника, изображающего зеленые листья на стене за срубленным деревом.

В прошлом году Бэнкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате начавшейся Россией войны.

В Лондоне задержали подозреваемых в краже картины Бэнкси "Девочка с воздушным шаром"
Одно из граффити, которое Бенкси оставил во время визита в Киевскую область.

В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.

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