Полиция Лондона задержала двоих мужчин по подозрению в похищении известной картины уличного художника Бэнкси "Девушка с воздушным шаром".
Главные тезисы
- Полиция Лондона задержала двух мужчин по подозрению в похищении картины “Девушка с воздушным шаром” уличного художника Бэнкси, стоимость которой составляет более 320 тысяч евро.
- Судебное разбирательство по делу запланировано на 9 октября, а также широко обсуждаются последние работы Бэнкси, включая граффити на мосту Кью в Лондоне.
- Новое граффити Бэнкси вызвало интерес и разные интерпретации пользователей соцсетей.
- Один из последних проектов художника в Лондоне - граффити с изображением горного козла на мосту Кью, которое вызвало обсуждение в соцсетях.
- Бэнкси также посетил Украину в прошлом году, где создал ряд граффити в пострадавших от войны населенных пунктах, включая Бородянку и Киевскую область.
Что известно о подозреваемых в похищении известной картины Бэнкси
Отмечается, что стоимость похищенной злоумышленниками картины составляет более 320 тысяч евро.
Картина к похищению, произошедшему 8 сентября, находилась в галерее в центре Лондона.
По данным следствия, 47-летний Ларри Фрейзер и 53-летний Джеймс Лав проникли в галерею Grove Gallery, сломали замки и похитили картину. Правоохранители уже вернули ее обратно.
Сначала подозреваемых британцев задержали, однако 12 сентября они были выпущены под залог. Суд по этому делу состоится в скором времени — 9 октября.
Что известно о последних работах Бенкси
Известный британский уличный художник Бенкси представил свое новое граффити, сделанное в Лондоне на мосту Кью.
Граффити изображает горного козла, стоящего на одной из конструкций моста и которому якобы некуда идти дальше.
С целью защиты от повреждений граффити уже покрыли акриловым перспексом.
Художник не оставил никаких подсказок относительно содержания своей работы и соцсетях активно начали обсуждать ее реальное значение.
Один из пользователей в шутку обратил внимание, что коза на английском Goat, что схоже с аббревиатурой The Greatest of All Time (GOAT).
Граффити "Черный козел" — продолжение другого мурала художника, изображающего зеленые листья на стене за срубленным деревом.
В прошлом году Бэнкси побывал в Украине. Он сделал ряд граффити в населенных пунктах, пострадавших в результате начавшейся Россией войны.
В Бородянке на стене разрушенного многоэтажного дома он изобразил гимнастку, которая делает стойку на руках, опираясь на развалины.
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