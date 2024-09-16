У Лондоні затримали крадіїв відомої картини Бенксі
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У Лондоні затримали крадіїв відомої картини Бенксі

Поліція Лондону
Джерело:  The Guardian

Поліція Лондону затримала двох чоловіків за підозрою у викраденні відомої картини вуличного художника Бенксі "Дівчина з повітряною кулькою". 

Головні тези:

  • Поліція Лондону затримала двох чоловіків за викрадення картини Бенксі “Дівчина з повітряною кулькою”.
  • Вартість викраденої картини перевищує 320 тис євро, а викрадення сталося в центрі Лондону 8 вересня.
  • Останні роботи Бенксі, зокрема графіті на мосту К’ю у Лондоні, активно обговорюються у соцмережах.
  • Художник відвідав Україну минулого року, де зробив графіті в постраждалих від війни населених пунктах, зокрема у Бородянці.
  • Поліція повернула картину назад, а суд у справі заплановано на 9 жовтня.

Що відомо про підозрюваних у викраденні відомої картини Бенксі

Зазначається, що вартість викраденої зловмисниками картини складає понад 320 тис євро.

Картина до викрадення, яке сталось 8 вересня, перебувала у галереї в центрі Лондону.

У Лондоні затримали підозрюваних у крадіжці картини Бенксі “Дівчинка з повітряною кулькою”
Картина Бенксі “Дівчинка з повітряною кулькою”

За даними слідства, 47-річний Ларрі Фрейзер і 53-річний Джеймс Лав проникли до галереї Grove Gallery, зламали замки та викрали картину. Наразі правоохоронці вже повернули її назад.

Спершу підозрюваних британців затримали, проте 12 вересня їх випустили під заставу. Суд у цій справі відбудеться незабаром — 9 жовтня.

Що відомо про останні роботи Бенксі

Відомий британський вуличний художник Бенксі представив своє нове графіті, зроблене у Лондоні на мосту К’ю. 

У Лондоні затримали підозрюваних у крадіжці картини Бенксі “Дівчинка з повітряною кулькою”
Одна з останніх робіт Бенксі у Лондоні

Графіті зображує гірського козла, який стоїть на одній з конструкцій мосту і якому нібито нікуди йти далі.

Зазначається, що із метою захисту від пошкоджень графіті вже покрили акриловим перспексом.

Художник не залишив жодних підказок стосовно змісту своєї нової роботи і соцмережах активно почали обговорювати її реальне значення.

Один з користувачів жартома звернув увагу, що коза англійською Goat, що схоже із абревіатурою The Greatest of All Time (GOAT).

Графіті "Чорний козел" — продовження іншого муралу художника, що зображує зелене листя на стіні за зрубаним деревом.

Минулого року Бенксі побував в Україні. Він зробив низку графіті в населених пунктах, які постраждали внаслідок розпочатої Росією війни.

У Лондоні затримали підозрюваних у крадіжці картини Бенксі “Дівчинка з повітряною кулькою”
Одне з графіті, яке Бенксі залишив під час візиту на Київщину

У Бородянці на стіні зруйнованого багатоповерхового будинку він зобразив гімнастку, яка робить стійку на руках, спираючись на руїни.

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