Бенксі представив нове суперечливе графіті
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Бенксі представив нове суперечливе графіті

Нове графіті Бенксі
Джерело:  online.ua

Відомий британський вуличний художник Бенксі оприлюднив на своїй сторінці в instagram фото із новим графіті, яке вже викликало жваві дискусії серед користувачів мережі. 

Головні тези:

  • Нове графіті від Бенксі викликало жваві дискусії через свою суперечливість та таємничість.
  • Інтерпретація роботи може охоплювати теми боротьби матерів, впливу війни та сучасної релігії.

Що може означати нове графіті Бенксі

Художник не вказав, у якому місці зробив графіті, які нібито відсилає до сюжету Мадонни із немовлям.

Жіночі груди візуально наче проколює іржава труба, з якої сочиться брудна, іржава вода, а малюк має розгублений вигляд.

Дехто висловлює припущення, що це натяк на місто Віфлеєм, розташоване на західному березі Палестини, та війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Остання робота Бенксі потребує не лише одного значення. Вона може показувати боротьбу матерів, вплив війни або навіть темний бік сучасної релігії. Кожен бачить її під власним кутом зору, сформованим його світоглядом, — зазначають коментатори.

Що відомо про графіті Бенксі в Україні

Роботи британського художника є й в Україні. Їх вперше помітили у перший рік повномасштабного вторгнення Росії, у листопаді 2022 року, в різних містах Київської області, що постраждали від дій окупантів.

Традиційно в Instagram художник підтвердив, що графіті у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Горенці та Києві створив саме він. Бенксі виклав відео, що показувало процес роботи над малюнками.

Як і в Британії, з роботами Бенксі в Україні теж стаються пригоди: одне з них, в Ірпені, намагалися зрізати зі стіни і викрасти серед білого дня, іншому, в Києві, — почали домальовувати та доклеювати різні нові деталі. Деякі — вкрили захисним склом.

У квітні 2023 року графіті, за стилем схоже на роботи Бенксі, знайшли навіть в деокупованому місті Ізюм Харківської області.

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