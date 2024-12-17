Відомий британський вуличний художник Бенксі оприлюднив на своїй сторінці в instagram фото із новим графіті, яке вже викликало жваві дискусії серед користувачів мережі.
Головні тези:
- Нове графіті від Бенксі викликало жваві дискусії через свою суперечливість та таємничість.
- Інтерпретація роботи може охоплювати теми боротьби матерів, впливу війни та сучасної релігії.
Що може означати нове графіті Бенксі
Художник не вказав, у якому місці зробив графіті, які нібито відсилає до сюжету Мадонни із немовлям.
Жіночі груди візуально наче проколює іржава труба, з якої сочиться брудна, іржава вода, а малюк має розгублений вигляд.
Дехто висловлює припущення, що це натяк на місто Віфлеєм, розташоване на західному березі Палестини, та війну між Ізраїлем та ХАМАС.
Що відомо про графіті Бенксі в Україні
Роботи британського художника є й в Україні. Їх вперше помітили у перший рік повномасштабного вторгнення Росії, у листопаді 2022 року, в різних містах Київської області, що постраждали від дій окупантів.
Традиційно в Instagram художник підтвердив, що графіті у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Горенці та Києві створив саме він. Бенксі виклав відео, що показувало процес роботи над малюнками.
Як і в Британії, з роботами Бенксі в Україні теж стаються пригоди: одне з них, в Ірпені, намагалися зрізати зі стіни і викрасти серед білого дня, іншому, в Києві, — почали домальовувати та доклеювати різні нові деталі. Деякі — вкрили захисним склом.
У квітні 2023 року графіті, за стилем схоже на роботи Бенксі, знайшли навіть в деокупованому місті Ізюм Харківської області.
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