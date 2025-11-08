Во Львове нашли загадочное граффити — при чем здесь Бэнкси
Категория
Культура
Дата публикации

Во Львове нашли загадочное граффити — при чем здесь Бэнкси

Бэнкси посещал Украину?
Читати українською
Источник:  online.ua

Пользователь Instagram с никнеймом severynkhobzey опубликовал снимок граффити, на которое он случайно наткнулся во Львове. Украинцы сразу обратили внимание на то, что оно напоминает стиль скандально известного английского андерграундного художника Бэнкси.

Главные тезисы

  • Сам Бэнкси пока не подтвердил свое авторство.
  • Однако даже местные власти склоняются к мнению, что это граффити создал именно он.

Бэнкси посещал Украину?

По словам мужчины, он заметил граффити во время пробежки по Стрыйскому парку.

Украинец вспомнил в сообщении профиль анонимного художника Banksy, поинтересовавшись, нарисовал ли он это.

Что интересно, прошло не так много времени, и эту фотографию опубликовал в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он также озвучил предположение, что этот граффити создал легендарный англичанин:

Спасибо защитникам неба, которые держат зонт защиты над нашими детьми. Мысленно мы с Днепром, Харьковщиной, Кировоградщиной, Николаевщиной, Сумщиной и другими областями, которые сегодня пережили очень тяжелую ночь, — подчеркнул Максим Козицкий.

Фото: instagram/severynkhobzey

Что важно понимать, Бэнкси — это псевдоним одного из самых известных и загадочных современных художников на культурной арене.

Известно, что это британский стрит-арт художник, активист и сатирик, который создает свои работы в форме граффити с мощным социальным или политическим подтекстом.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Культура vs война. Ахтем Сеитаблаев". Смотрите премьеру документального фильма
"Культура vs война. Ахтем Сеитаблаев". Смотрите премьеру документального фильма
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Культура vs война. Сергей Жадан". Смотрите премьеру документального фильма
"Культура vs война. Сергей Жадан". Смотрите премьеру документального фильма
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Культура vs война. Тарас Компаниченко". Смотрите премьеру документального фильма
"Культура vs война. Тарас Компаниченко". Смотрите премьеру документального фильма

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?