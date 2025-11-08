Во Львове нашли загадочное граффити — при чем здесь Бэнкси

Пользователь Instagram с никнеймом severynkhobzey опубликовал снимок граффити, на которое он случайно наткнулся во Львове. Украинцы сразу обратили внимание на то, что оно напоминает стиль скандально известного английского андерграундного художника Бэнкси.

Бэнкси посещал Украину?

По словам мужчины, он заметил граффити во время пробежки по Стрыйскому парку.

Украинец вспомнил в сообщении профиль анонимного художника Banksy, поинтересовавшись, нарисовал ли он это.

Что интересно, прошло не так много времени, и эту фотографию опубликовал в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он также озвучил предположение, что этот граффити создал легендарный англичанин:

Спасибо защитникам неба, которые держат зонт защиты над нашими детьми. Мысленно мы с Днепром, Харьковщиной, Кировоградщиной, Николаевщиной, Сумщиной и другими областями, которые сегодня пережили очень тяжелую ночь, — подчеркнул Максим Козицкий. Поделиться

Фото: instagram/severynkhobzey

Что важно понимать, Бэнкси — это псевдоним одного из самых известных и загадочных современных художников на культурной арене.