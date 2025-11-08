Во Львове нашли загадочное граффити — при чем здесь Бэнкси

Пользователь Instagram с никнеймом severynkhobzey опубликовал снимок граффити, на которое он случайно наткнулся во Львове. Украинцы сразу обратили внимание на то, что оно напоминает стиль скандально известного английского андерграундного художника Бэнкси.
Главные тезисы
- Сам Бэнкси пока не подтвердил свое авторство.
- Однако даже местные власти склоняются к мнению, что это граффити создал именно он.
Бэнкси посещал Украину?
По словам мужчины, он заметил граффити во время пробежки по Стрыйскому парку.
Украинец вспомнил в сообщении профиль анонимного художника Banksy, поинтересовавшись, нарисовал ли он это.
Что интересно, прошло не так много времени, и эту фотографию опубликовал в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Он также озвучил предположение, что этот граффити создал легендарный англичанин:
Что важно понимать, Бэнкси — это псевдоним одного из самых известных и загадочных современных художников на культурной арене.
Известно, что это британский стрит-арт художник, активист и сатирик, который создает свои работы в форме граффити с мощным социальным или политическим подтекстом.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-