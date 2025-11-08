У Львові знайшли загадкове графіті — до чого тут Бенксі

Користувач Instagram з нікнеймом severynkhobzey опублікував знімок графіті, на яке він випадково натрапив у Львові. Українці одразу звернули увагу на те, що вона нагадує стиль скандально відомого англійського андерграундного художника Бенксі.

Бенксі відвідував Україну?

За словами чоловіка, він помітив графіті під час пробіжки Стрийським парком.

Українець згадав у дописі профіль анонімного митця Banksy, поцікавившись, чи саме він це намалював.

Що цікаво, минуло не так багато часу, й цю світлину опублікував у своєму Telegram-каналі очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він також озвучив припущення, що цей графіті створив легендарний англієць:

Дякуємо оборонцям неба, які тримають парасолю захисту над нашими дітьми. Думками з Дніпром, Харківщиною, Кіровоградщиною, Миколаївщиною, Сумщиною та іншими областями, які сьогодні пережили дуже важку ніч, — наголосив Максим Козицький. Поширити

Фото: instagram/severynkhobzey

Що важливо розуміти, Бенксі — це псевдонім одного з найвідоміших і найзагадковіших сучасних митців на культурній арені.