У Львові знайшли загадкове графіті — до чого тут Бенксі

Користувач Instagram з нікнеймом severynkhobzey опублікував знімок графіті, на яке він випадково натрапив у Львові. Українці одразу звернули увагу на те, що вона нагадує стиль скандально відомого англійського андерграундного художника Бенксі.
Головні тези:
- Сам Бенксі поки не підтвердив своє авторство.
- Однак навіть місцева влада схиляється до думки, що це графіті створив саме він.
Бенксі відвідував Україну?
За словами чоловіка, він помітив графіті під час пробіжки Стрийським парком.
Українець згадав у дописі профіль анонімного митця Banksy, поцікавившись, чи саме він це намалював.
Що цікаво, минуло не так багато часу, й цю світлину опублікував у своєму Telegram-каналі очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він також озвучив припущення, що цей графіті створив легендарний англієць:
Що важливо розуміти, Бенксі — це псевдонім одного з найвідоміших і найзагадковіших сучасних митців на культурній арені.
Наразі відомо, що це британський стріт-арт художник, активіст і сатирик, який створює свої роботи у формі графіті з потужним соціальним або політичним підтекстом.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-