У Лондоні виявили нові загадкові мурали Бенксі

У столиці Великої Британії майже одночасно з’явилися два ідентичні мурали. Місцеві мешканці одразу дійшли висновку, що їхнім автором є культовий андерграундний художник графіті Бенксі.

Бенксі продовжує дивувати світ

Що важливо розуміти, Бенксі (англ. Banksy) — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.

За словами британських журналістів, новий загадковий мурал виявили у районі Бейсвотер на заході столиці — на стіні над гаражами на Queen’s Mews.

Трохи пізніше Бенксі підтвердив авторство саме цієї роботи, опублікувавши її зображення у своєму Instagram-акаунті. Однак митець не захотів розкривати сенс своєї роботи.

Варто звернути увагу на те, що мурали виконані у чорно-білій гамі й зображують дітей, які лежать на спині в зимовому одязі — гумових чоботах, пальтах і в’язаних шапках — та дивляться вгору, вказуючи на небо.

Фото: Banksy

Окрім того, наголошується, що фактично ідентичний мурал було виявлено біля вежі Centre Point у центрі Лондона.

Свою думку з цього приводу уже озвучив художник Деніел Ллойд-Морган.

На його переконання, Бенксі намагався нагадати людству про проблеми дитячої бездомності, особливо в період різдвяних свят: