У Лондоні виявили нові загадкові мурали Бенксі
Категорія
Культура
Дата публікації

У Лондоні виявили нові загадкові мурали Бенксі

У Лондоні виявили нові загадкові мурали Бенксі
Джерело:  BBC

У столиці Великої Британії майже одночасно з’явилися два ідентичні мурали. Місцеві мешканці одразу дійшли висновку, що їхнім автором є культовий андерграундний художник графіті Бенксі.

Головні тези:

  • Бенксі уже підтвердив своє авторство.
  • Художник Деніел Ллойд-Морган розкрив своє бачення нової роботи анонімного митця.

Бенксі продовжує дивувати світ

Що важливо розуміти, Бенксі (англ. Banksy) — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.

За словами британських журналістів, новий загадковий мурал виявили у районі Бейсвотер на заході столиці — на стіні над гаражами на Queen’s Mews.

Трохи пізніше Бенксі підтвердив авторство саме цієї роботи, опублікувавши її зображення у своєму Instagram-акаунті. Однак митець не захотів розкривати сенс своєї роботи.

Варто звернути увагу на те, що мурали виконані у чорно-білій гамі й зображують дітей, які лежать на спині в зимовому одязі — гумових чоботах, пальтах і в’язаних шапках — та дивляться вгору, вказуючи на небо.

Фото: Banksy

Окрім того, наголошується, що фактично ідентичний мурал було виявлено біля вежі Centre Point у центрі Лондона.

Свою думку з цього приводу уже озвучив художник Деніел Ллойд-Морган.

На його переконання, Бенксі намагався нагадати людству про проблеми дитячої бездомності, особливо в період різдвяних свят:

Всі добре проводять час, але є багато дітей, які не мають гарного настрою на Різдво. Люди, які проходять повз мурал, ігнорують його. Це жвавий район. Досить прикро, що люди не зупиняються. Вони проходять повз бездомних і не бачать, як вони лежать на вулиці, — поділився своїм баченням Деніел Ллойд-Морган.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Лондоні затримали крадіїв відомої картини Бенксі
Поліція Лондону
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Бенксі представив нове суперечливе графіті
Нове графіті Бенксі
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
У Львові знайшли загадкове графіті — до чого тут Бенксі
Бенксі відвідував Україну?

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?