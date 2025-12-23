У Лондоні виявили нові загадкові мурали Бенксі

У столиці Великої Британії майже одночасно з’явилися два ідентичні мурали. Місцеві мешканці одразу дійшли висновку, що їхнім автором є культовий андерграундний художник графіті Бенксі.
Головні тези:
- Бенксі уже підтвердив своє авторство.
- Художник Деніел Ллойд-Морган розкрив своє бачення нової роботи анонімного митця.
Бенксі продовжує дивувати світ
Що важливо розуміти, Бенксі (англ. Banksy) — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.
За словами британських журналістів, новий загадковий мурал виявили у районі Бейсвотер на заході столиці — на стіні над гаражами на Queen’s Mews.
Трохи пізніше Бенксі підтвердив авторство саме цієї роботи, опублікувавши її зображення у своєму Instagram-акаунті. Однак митець не захотів розкривати сенс своєї роботи.
Варто звернути увагу на те, що мурали виконані у чорно-білій гамі й зображують дітей, які лежать на спині в зимовому одязі — гумових чоботах, пальтах і в’язаних шапках — та дивляться вгору, вказуючи на небо.
Окрім того, наголошується, що фактично ідентичний мурал було виявлено біля вежі Centre Point у центрі Лондона.
Свою думку з цього приводу уже озвучив художник Деніел Ллойд-Морган.
На його переконання, Бенксі намагався нагадати людству про проблеми дитячої бездомності, особливо в період різдвяних свят:
