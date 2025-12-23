Макрон продемонстрував свою фізичну підготовку на Близькому Сході — відео
Макрон продемонстрував свою фізичну підготовку на Близькому Сході — відео

Макрон довів, що знаходиться в чудовій фізичній формі
Джерело:  online.ua

Президент Франції Емманюель Макрон взяв участь у тренуванні французьких військових на Близькому Сході. Глава республіки оприлюднив відео своєї поїздки в Абу-Дабі.

Головні тези:

  • Нове відео з Макрон активно обговорюють у мережі.
  • Французький лідер підтримав своїх військових, які служать за межами країни.

Згідно з даними французьких журналістів, глава республіки завітав до Абу-Дабі з офіційним візитом у неділю 21 грудня.

На цьому тлі Емманюель Макрон встиг провести важливі переговори з посадовцями ОАЕ.

За традицією президент відвідав французьких військових, які служать за межами батьківщини.

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що разом з Макроном цього разу приїхав один з найпопулярніших блогерів Франції Tibo InShape, який протягом уже багатьох років транслює фітнес-контент.

Він організував з французькими військовими невелике тренування, до якого долучився і президент, виконуючи вправи поруч з усіма іншими.

Після цього французький лідер виступив з промовою, у якій звернувся до близько 900 військових, що служать одразу на трьох базах.

Ба більше, разом з ними він повів приурочену до Різдва святкову вечерю, приготовану шеф-кухарями Єлисейського палацу.

