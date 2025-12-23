Коли Росія може атакувати НАТО — прогноз глави МЗС Німеччини

Як вважає шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль, після завершення війни проти України Росія може розпочати агресію проти однієї з країн НАТО.

Вадефуль озвучив свій прогноз щодо планів Путіна

Очільник МЗС Німеччини наголосив, що завершення війни не матиме сенсу без реальних і жорстких гарантій безпеки для України з боку Заходу, насамперед від США.

За його словами, йдеться про зобов’язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє, підтримувати Україну у разі повторного вторгнення РФ.

Йоганн Вадефуль також зазначає, що будь-які потенційні територіальні поступки з боку Києва можуть бути узгоджені лише за умови наявності надійних запобіжників від нової агресії з боку Путіна.

Важливу роль у всіх цих процесах мають відігравати європейські союзники та команда Дональд Трампа.

На переконання німецького дипломата, наразі не час впадати в надмірний оптимізм.

На цьому тлі глава МЗС попередив, що Путін може використати паузу в бойових діях для швидкого нарощування військової потуги — тобто може розпочатися вторгнення в одну з країн НАТО.