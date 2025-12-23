Коли Росія може атакувати НАТО — прогноз глави МЗС Німеччини
Категорія
Політика
Дата публікації

Коли Росія може атакувати НАТО — прогноз глави МЗС Німеччини

Вадефуль озвучив свій прогноз щодо планів Путіна
Read in English
Джерело:  Die Zeit

Як вважає шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль, після завершення війни проти України Росія може розпочати агресію проти однієї з країн НАТО. 

Головні тези:

  • Вадефуль закликав Україну не згоджуватися на територіальні поступки без надійних гарантій безпеки.
  • Він також прогнозує, що пауза у бойових діях може призвести ще до більшої війни.

Вадефуль озвучив свій прогноз щодо планів Путіна

Очільник МЗС Німеччини наголосив, що завершення війни не матиме сенсу без реальних і жорстких гарантій безпеки для України з боку Заходу, насамперед від США.

За його словами, йдеться про зобов’язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє, підтримувати Україну у разі повторного вторгнення РФ.

Йоганн Вадефуль також зазначає, що будь-які потенційні територіальні поступки з боку Києва можуть бути узгоджені лише за умови наявності надійних запобіжників від нової агресії з боку Путіна.

Важливу роль у всіх цих процесах мають відігравати європейські союзники та команда Дональд Трампа.

На переконання німецького дипломата, наразі не час впадати в надмірний оптимізм.

На цьому тлі глава МЗС попередив, що Путін може використати паузу в бойових діях для швидкого нарощування військової потуги — тобто може розпочатися вторгнення в одну з країн НАТО.

Наш аналіз полягає в тому, що безпеку в Європі можна забезпечити лише як безпеку від Росії. Її можна досягти тільки з позиції сили, єдності в альянсі та обороноздатності збройних сил, — наголосив Йоганн Вадефуль.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай обрав дедлайн для захоплення Тайваню
Що відомо про плани Китаю щодо Тайваню
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Герой України Олександр Шемет загинув в авіатрощі Мі-24
Що відомо про загибель Олександра Шемета
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Запоріжсталь" повідомляє про тотальне знеструмлення й зупинку виробництва
Ситуація на "Запоріжсталі" наразі критична

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?