Коли Росія може атакувати НАТО — прогноз глави МЗС Німеччини

Як вважає шеф німецької дипломатії Йоганн Вадефуль, після завершення війни проти України Росія може розпочати агресію проти однієї з країн НАТО.
Головні тези:
- Вадефуль закликав Україну не згоджуватися на територіальні поступки без надійних гарантій безпеки.
- Він також прогнозує, що пауза у бойових діях може призвести ще до більшої війни.
Вадефуль озвучив свій прогноз щодо планів Путіна
Очільник МЗС Німеччини наголосив, що завершення війни не матиме сенсу без реальних і жорстких гарантій безпеки для України з боку Заходу, насамперед від США.
За його словами, йдеться про зобов’язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє, підтримувати Україну у разі повторного вторгнення РФ.
Йоганн Вадефуль також зазначає, що будь-які потенційні територіальні поступки з боку Києва можуть бути узгоджені лише за умови наявності надійних запобіжників від нової агресії з боку Путіна.
Важливу роль у всіх цих процесах мають відігравати європейські союзники та команда Дональд Трампа.
На переконання німецького дипломата, наразі не час впадати в надмірний оптимізм.
На цьому тлі глава МЗС попередив, що Путін може використати паузу в бойових діях для швидкого нарощування військової потуги — тобто може розпочатися вторгнення в одну з країн НАТО.
