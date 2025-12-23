Герой України Олександр Шемет загинув в авіатрощі Мі-24

На борту українського вертольота Мі-24, екіпаж якого загинув під час виконання бойового завдання 17 грудня, загинув Олександр Шемет. Він — Герой України, який здійснив останній авіапрорив на "Азовсталь". Варто також зазначити, що захисник був командиром екіпажу.

Що відомо про загибель Олександра Шемета

Важливу інформацію журналістам розповів брат Героя України — Юрій Шемет.

Він офіційно підтвердив, що трагедія сталася на території Черкаської області.

За словами родича загиблого, ввечері 17 грудня екіпажу наказали вилетіти на перехоплення російських ударних безпілотників типу "Shahed".

Через якийсь час літак згодом зник з радарів. На місці авіатрощі виявили тіла чотирьох загиблих членів екіпажу.

Що важливо розуміти, офіційного висновку щодо причин та обставин загибелі військових наразі ще немає, триває ідентифікація тіл.

Як зазначив Юрій Шемет, попереднє розслідування вказує на зіткнення вертольота з "Шахедом".

Цілком ймовірно це сталося тому, що російський дрон летів наднизько і не фіксувався засобами спостереження.

Внаслідок катастрофи бойова машина зазнала критичних руйнувань.

Звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" Олександр Шемет отримав після останнього авіапрориву на "Азовсталь" у Маріуполі. Цей подвиг він здійснив 5 квітня 2022 року.