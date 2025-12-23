Масована атака Росії на Україну — відомо про 3 загиблих, зокрема дитину

Протягом ночі та ранку 23 грудня російські загарбники завдають масованого комбінованого удару по різних регіонах України. На Житомирщині внаслідок російської атаки загинула 4-річна дитина. У Київській області ворог вбив жінку. Ще про одну жертву російської атаки повідомляє влада Хмельницької області.
Головні тези:
- У різних регіонах країни продовжує зростати кількість постраждалих.
- Кількість потерпілих у Києві зросла до 5 осіб.
Росія продовжує атакувати цивільне населення України
Як повідомляє Житомирська ОДА, внаслідок російський ударів по території області цієї ночі загинула дитина 2021 року народження.
Окрім того, повідомляється, що ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.
У Київській області внаслідок масованого повітряного нападу ворога загинула жінка 1949 року народження.
Ще троє людей дістали поранень, серед них — дівчина 2009 року народження.
У Хмельницькій області через атаку Росії загинула ще одна людина.
