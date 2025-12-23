Масована атака Росії на Україну — відомо про 3 загиблих, зокрема дитину

Протягом ночі та ранку 23 грудня російські загарбники завдають масованого комбінованого удару по різних регіонах України. На Житомирщині внаслідок російської атаки загинула 4-річна дитина. У Київській області ворог вбив жінку. Ще про одну жертву російської атаки повідомляє влада Хмельницької області.

Росія продовжує атакувати цивільне населення України

Як повідомляє Житомирська ОДА, внаслідок російський ударів по території області цієї ночі загинула дитина 2021 року народження.

Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним, — йдеться в заяві місцевої влади.

Окрім того, повідомляється, що ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.

Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі.

У Київській області внаслідок масованого повітряного нападу ворога загинула жінка 1949 року народження.

Ще троє людей дістали поранень, серед них — дівчина 2009 року народження.

Це чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Зазначається, що всім постраждалим надали медичну допомогу на місці.

У Хмельницькій області через атаку Росії загинула ще одна людина.