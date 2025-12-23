Українські воїни уразили одразу 7 важливих об’єктів армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження та ще сім важливих об’єктів російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1399 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 22 грудня на фронті відбулося 205 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 23 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 199 280 (+1 420) осіб
танків — 11 446 (+8) од.
бойових броньованих машин — 23 792 (+20) од.
артилерійських систем — 35 331 (+23) од.
РСЗВ — 1 576 (+1) од.
засоби ППО — 1 263 (+0) од.
літаків — 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 93 166 (+453) од.
крилаті ракети — 4 073 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 966 (+113) од.
спеціальна техніка — 4 029 (+0) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу.
Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 — з реактивних систем залпового вогню.
