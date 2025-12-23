Українські воїни уразили одразу 7 важливих об’єктів армії РФ
Українські воїни уразили одразу 7 важливих об’єктів армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження та ще сім важливих об’єктів російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1399 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 22 грудня на фронті відбулося 205 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 23 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 199 280 (+1 420) осіб

  • танків — 11 446 (+8) од.

  • бойових броньованих машин — 23 792 (+20) од.

  • артилерійських систем — 35 331 (+23) од.

  • РСЗВ — 1 576 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 263 (+0) од.

  • літаків — 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 93 166 (+453) од.

  • крилаті ракети — 4 073 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 966 (+113) од.

  • спеціальна техніка — 4 029 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 — з реактивних систем залпового вогню.

