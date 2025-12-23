Украинские воины поразили сразу 7 важных объектов армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения и еще семь важных объектов российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1399 день полномасштабной войны России против Украины.
- 22 декабря на фронте произошло 205 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 23 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 199 280 (+1 420) человек
танков — 11 446 (+8) ед.
боевых бронированных машин — 23 792 (+20) ед.
артиллерийских систем — 35 331 (+23) ед.
РСЗО — 1 576 (+1) ед.
средства ПВО — 1263 (+0) ед.
самолетов — 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 93 166 (+453) ед.
крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 70 966 (+113) ед.
специальная техника — 4 029 (+0) ед.
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.
Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и произвели 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.
