Украинские воины поразили сразу 7 важных объектов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили сразу 7 важных объектов армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 23 декабря 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения и еще семь важных объектов российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1399 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 22 декабря на фронте произошло 205 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 23 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 199 280 (+1 420) человек

  • танков — 11 446 (+8) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 792 (+20) ед.

  • артиллерийских систем — 35 331 (+23) ед.

  • РСЗО — 1 576 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1263 (+0) ед.

  • самолетов — 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 93 166 (+453) ед.

  • крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 966 (+113) ед.

  • специальная техника — 4 029 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и произвели 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предоставит Украине большое количество ракет Sidewinder
Ракеты Sidewinder для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Плохая новость для России". Навроцкий озвучил предупреждение Путину
Украина и Польша усиливают свои отношения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Житомирщине и Киевщине есть пострадавшие в результате атаки РФ
ДСНС Украины
Новая массированная атака России на Украину – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?