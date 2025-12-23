Украинские воины поразили сразу 7 важных объектов армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три района сосредоточения и еще семь важных объектов российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 23 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 199 280 (+1 420) человек

танков — 11 446 (+8) ед.

боевых бронированных машин — 23 792 (+20) ед.

артиллерийских систем — 35 331 (+23) ед.

РСЗО — 1 576 (+1) ед.

средства ПВО — 1263 (+0) ед.

самолетов — 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 93 166 (+453) ед.

крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 70 966 (+113) ед.

специальная техника — 4 029 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и произвели 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня.